Video: Indiana utŕžila ďalší debakel, Jokič sa blysol s triple-double a Davisa „vítal“ transparent

NEW ORLEANS 31. januára (WebNoviny.sk) – Druhý najlepší tím Západnej konferencie Denver zvíťazil na palubovke New Orleans 105:99 v rámci stredajšieho programu basketbalovej NBA.

Jokičovo triple-double

Na palubovke žiaril Nikola Jokič, pripísal si triple-double za 20 bodov, 13 doskokov a 10 asistencií. Väčšinu pozornosti však na seba strhol hráč, ktorý sedel na lavičke domácich iba v civile.

Oficiálne zraneného Anthonyho Davisa privítal fanúšik s transparentom, na ktorom stálo: „LeBron ťa nemiluje tak, ako my,“ no ozvalo sa aj drobné bučanie.

„Nie je to až také trápne. Požiadal o výmenu, ale stále je to ten istý chlapec. Jeho osobnosť sa nezmenila z ničoho nič. Som si istý, že každý v kabíne vám povie to isté,“ vyhlásil tréner Pelicans Alvin Gentry.

Indiana s ďalším debaklom

Na otázku, či si stále najväčšia hviezda New Orleans ešte oblečie dres tohto tímu, odvetil: „Na to naozaj neviem odpovedať. Predpokladám, že áno. Musíme to prediskutovať a určiť, čo je najlepšie pre neho a pre tím.“

Indiana sa ťažko zmieruje so zranením svojej najväčšej hviezdy Victora Oladipa, keď utrpela druhý debakel v rade, tentokrát vo Washingtone 89:107.

Donedávna štvrté najlepšie družstvo súťaže zaznamenalo tretí neúspech v sérii a v tabuľke Východnej konferencie už spadlo za Philadelphiu. Utah Jazz prehral iba v druhom z ostatných 11 duelov, keď nestačil na Portland na jeho palubovke 105:132.