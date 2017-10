Video: Island s rekordom, bude najmenšou krajinou v histórii MS vo futbale

REYKJAVÍK 10. októbra (WebNoviny.sk) – Futbalisti Islandu dosiahli ďalší veľký úspech. Mužstvo trénera Heimira Hallgrímssona zvládlo pondelňajší duel proti Kosovu (2:0) a definitívne ovládlo poradie v I-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska.

Rekord držalo súostrovie Trinidad a Tobago

Island s populáciou 330-tisíc obyvateľov sa na budúci rok stane najmenšou krajinou v histórii, ktorá vyšle svoj tím na „mundial“. Doterajší rekord účasti krajiny na MS s najmenším počtom obyvateľov držalo súostrovie z karibskej oblasti Trinidad a Tobago (1,3 milióna, pozn.), ktoré sa predstavilo na MS 2006 v Nemecku.

„Keď rozhodca odpískal koniec stretnutia, zalial ma nepredstaviteľný pocit. Bola to najťažšia skupina zo všetkých – so štyrmi tímami, ktoré hrali na ME 2016. Boli to náročné preteky, ale nakoniec sme v nich skončili prví. Tento úspech chutí ešte sladšie ako minulý rok vo Francúzsku. Zvlášť preto, že sme tentoraz za sebou nechali Chorvátsko, ktoré nás vyradilo v baráži o MS 2014,“ povedal kapitán Islandu Aron Gunnarsson podľa webu pressan.is.

Hallgrímsson ťažko hľadal slová

Víťazstvo nad Kosovom a tým aj 1. miesto v skupine zariadili presnými zásahmi stredopoliari pôsobiaci v Anglicku Gylfi Sigurdsson a Jóhann Gudmundsson.

Islandský kouč Hallgrímsson po zápase od šťastia nevedel nájsť správne slová. „Je to zvláštne, vôbec neviem, čo mám povedať. Moja myseľ je teraz všade. Myslím na to, že Pelé, Maradona a Aron Gunnarsson,“ povedal podľa portálu goal.com 50-ročný odborník, ktorý Island viedol aj na ME 2016, vtedy ešte v tandeme so Švédom Larsom Lagerbäckom.

Neskôr už bol konkrétnejší. „My sme workoholici. Týmto úspechom sa nič nekončí. Je to len začiatok dlhej cesty k cieľu, ktorý chceme spoločne dosiahnuť,“ dodal Hallgrímsson, povolaním zubár. „Pondelok ešte nikdy nebol taký vzrušujúci,“ napísalo periodikum Tólfan.

Druhé miesto s istotou baráže si z I-skupiny vybojovali Chorváti, ktorí triumfovali v ukrajinskom Kyjeve (2:0).