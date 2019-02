Video: Izrael vyslal k Mesiacu sondu Beresheet, premiér Netanjahu to označil za veľký krok

MYS CANAVERAL 22. februára (WebNoviny.sk) – Izrael vyslal vo štvrtok v noci k Mesiacu sondu Beresheet, v rámci svojho prvého pokusu o pristátie na tomto vesmírnom telese.

Hlavným nákladom na rakete Falcon 9 je komunikačný satelit pre Indonéziu, svoje miesto má aj malé výskumné zariadenie letectva USA, ktoré má pred sebou ročnú misiu na obežnej dráhe Zeme.

Izrael sa chce stať štvrtou krajinou, ktorej sa podarí pristáť na Mesiaci. Doteraz zaznamenali takýto úspech Rusko, Spojené štáty a Čína. Satelit veľkosti práčky by sa mal dostať do cieľa 11. apríla. Beresheet by mal počas dvoch dní na povrchu Mesiaca merať magnetické pole, posielať dáta a fotografie.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sledoval štart naživo z izraelského kontrolného centra neďaleko Tel Avivu. „Toto je veľký krok pre Izrael, no obrovský krok pre izraelskú technológiu,“ vyhlásil politik.