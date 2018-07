Video: Belgičania v osemfinále MS vo futbale 2018 pripomenuli Eusébiov skvelý obrat proti KĽDR

ROSTOV NAD DONOM 3. júla (WebNoviny.sk) – Päťgólový druhý polčas, množstvo ďalších šancí a rozhodnutie vo štvrtej minúte nadstaveného času. Na konci bezbrehá belgická radosť a japonské oči pre plač. Osemfinále medzi Belgickom a Japonskom (3:2) patrilo k doterajším vrcholom futbalových majstrovstiev sveta 2018 v Rusku.

Ešte v 52. min bol stav 0:2 a rozhodnutie z kopačky Nacera Chadliho sa zrodilo po ukážkovej kontre „červených diablov“ v čase, keď sa už asi všetci diváci a tiež realizačné tímy oboch súperov na štadióne v Rostove nad Donom chystali na predĺženie.

Ofenzívna futbalová moderna

Zápasu nechýbalo nič z ofenzívnej futbalovej moderny. Oba tímy chceli zvíťaziť, a tak aj vyzeralo dianie na ihrisku. Ani jedno z mužstiev sa nezatiahlo do absolútnej defenzívy, hoci najmä Japonci vychádzali zo zabezpečenej obrany.

Gólových šancí mali hráči oboch tímov neúrekom (strelecké pokusy 24-11, na bránku 8-4), hralo sa zo strany na stranu, nechýbali výborné zákroky brankárov. Naopak, na ihrisku bolo minimum simulovania či iného nešportového správania, čo je na MS 2018 v Rusku skôr rarita. Aj za stavu 2:2 sa „modrí samurajovia“ naďalej snažili rozhodnúť a možno práve preto napokon inkasovali a zostali im iba oči pre plač.

„Veľmi sme chceli zvíťaziť. Máme dosť dobrý tím a mohli sme po riadnom hracom čase uhrať minimálne remízu. Veril som v to. Mal som v hlave rôzne plány, začali sme veľmi dobre, ale na konci sme nečakali taký gól. Keď sme viedli 2:0, chcel som, aby sme znovu skórovali a aj sme na to mali príležitosti. Dá sa povedať, že sme boli na lopte a kontrolovali sme zápas. Belgičania však pridali, keď naozaj museli. V závere za stavu 2:2 sme chceli dať víťazný gól. Samozrejme, myslel som si, že zrejme bude predĺženie, ale taký super protiútok súpera som naozaj neočakával. Moji hráči si takisto nemysleli, že v priebehu pár sekúnd sa lopta ocitne na opačnej strane ihriska a rozhodne to o výsledku,“ povedal po stretnutí smutný tréner Japonska Akira Nišino.

Jeho slová hovoria za všetko. Japonci, ktorým mnohí nedávali šance ani na postup zo základnej skupiny a v osemfinále sa ocitli iba zásluhou kritéria fair-play na úkor Senegalčanov, mali na dosah triumf nad hviezdami nabitým tímom Belgicka.

Víťazná mentalita

Zverenci kouča Roberta Martíneza predviedli víťaznú mentalitu a ukázali, že sa vedia pobiť o výsledok aj za nepriaznivých podmienok. Tak trochu pripomenuli slávny súboj štvrťfinále MS 1966, keď Portugalčania otočili proti outsiderom z KĽDR z 0:3 na konečných 5:3 aj vďaka štyrom gólom vtedajšieho lídra tímu Eusébia.

Dosiaľ poslední pred Belgičanmi, ktorým sa podarilo zvrátiť dvojgólový nepriaznivý osud vo vyraďovacej časti MS, boli Nemci proti Angličanom vo štvrťfinále v roku 1970. Zápas sa vtedy skončil 3:2 pre Nemecko po predĺžení, hoci ešte v 67. min viedli Angličania 2:0.

„Také sú majstrovstvá sveta. Bol to test nášho charakteru a test celého nášho tímu. Zápas ukázal všetko o mojej partii hráčov. Prehrávali sme o dva góly a museli sme prísť na to, ako to zmeniť. To, čo potrebujete najviac, je túžba a pevný kolektív, ktorý to naozaj chce. Na MS nie je veľa zápasov, keď je stav 0:2 a otočíte to. Som hrdý,“ spokojne skonštatoval tréner Martínez.

Skvelý duel proti Brazílii

Práve neklesať na duchu aj za negatívneho stavu môže byť kľúčové v ďalšej fáze šampionátu. Belgičania zároveň potvrdili, že majú široký káder a hráči z lavičky nie sú v nominácii náhodou, Proti Japonsku skórovali až dvaja futbalisti, ktorí sa na ihrisko dostali až neskôr – Nacer Chadli a Marouane Fellaini.

„Obávali sme sa, že to dopadne ako proti Walesu pred dvoma rokmi na ME. Ale verili sme, že keď skórujeme, zápas bude náš. Máme v tíme hráčov, ktorí dokážu rozhodnúť stretnutie. Hráči z lavičky boli rozdieloví a sme veľmi šťastní, že sme nakoniec postúpili do štvrťfinále. Reakcia na vývoj zápasu, ktorú sme ukázali, bola skvelá. A možno práve takýto zápas sme potrebovali do ďalšieho priebehu šampionátu. Mohli sme ísť domov, ale postúpili sme,“ súhlasil najlepší hráč stretnutia, belgický mozog, Eden Hazard.

Belgická silná generácia má zrejme poslednú šancu na veľký úspech, na ktorý silná futbalová krajina tak dlho čaká. Z MS 2014 aj ME 2016 si priniesli „Rode Duivels“ iba účasť vo štvrťfinále. K prieniku medzi najlepšie štyri tímy im tentoraz bude stáť v ceste najsilnejší kaliber – Brazília a znovu sa očakáva skvelý ofenzívny duel.

Proti Japonsku prehrali len raz

„V piatok to bude úžasné, zápasy proti Brazílii sú vždy výnimočné. Musíme si odpočinúť, dobre sa pripraviť a pokúsiť sa znovu zvíťaziť,“ dodal Hazard.

Japonci od svojho debutu na „mundiale“ v roku 1998 nechýbali medzi svetovou elitou ani raz. V šestnástke najlepších boli tretíkrát. Predtým sa im to podarilo v rokoch 2002 a 2010, ale ani tentoraz neprenikli do štvrťfinále. Japonsko a Belgicko na seba natrafili aj v skupinovej časti MS 2002.

Zápas sa vtedy skončil remízou 2:2 a do osemfinále prenikli obaja – Belgicko aj spoluorganizátorská krajina Japonsko. Tím z Beneluxu hral na scéne MS proti súperom z Ázie aj s aktuálnym duelom v Rusku dovedna sedemkrát. Belgičania si pripísali štyri víťazstvá, dve remízy a raz prehrali.

Viac o téme: Majstrovstvá sveta MS vo futbale 2018: