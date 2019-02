Video: Jarošova Ottawa nestačila na Pittsburgh, Tampa Bay s Černákom triumfovala po nájazdoch

NEW YORK 2. februára (WebNoviny.sk) – Hokejisti Pittsburghu Penguins zvíťazili nad hráčmi Ottawy Senators 5:3 v piatkovom stretnutí zámorskej NHL. V drese Ottawy sa predstavil slovenský obranca Christián Jaroš, ktorý sa nezapísal do kanadského bodovania.

Košický rodák odohral 17:28 min, počas ktorých si pripísal dva mínusové body, vyslal šesť striel na brankára Pittsburghu a rozdal päť bodyčekov. Jaroš bol spolu s českým útočníkom Penguins najaktívnejším strelcom zápasu.

Blugerov premiérový gól

Útočníci „tučniakov“ Jake Guentzel a Bryan Rust strelili vo víťaznom dueli po dva góly. Jediným ďalším strelcom Pittsburghu bol lotyšský útočník Teddy Bluger, ktorý dal svoj premiérový gól v NHL v druhom zápase.

„Myslíme si, že obstál dobre. Je to naozaj inteligentný hráč, ktorý sa na ľade výborne orientuje,“ pochválil premiérového strelca tréner Penguins Mike Sullivan pre oficiálny ligový web.

„Tučniaci“ triumfovali v druhom meraní síl po sebe, predtým si pripísali štyri prehry. Brankár Casey DeSmith zneškodnil 37 striel „senátorov„.

Tretia prehra Senators

Senators prehrali tretie stretnutie v sérii. Úspešnými strelcami do siete „Pens“ boli Bobby Ryan, Mikkel Bödker a Matt Duchene. Gólman Anders Nilsson si pripísal 35 úspešných zákrokov a asistenciu pri treťom zásahu svojho tímu.

„Mali sme ťažší začiatok a postupne sme sa zlepšovali. Občas sme im nechávali príliš veľa priestoru, čo nie je pri takomto tíme dobré. Dúfali sme, že to bude vyrovnanejší zápas,“ zhodnotil kouč „Sens“ Guy Boucher.

Černák rozdal 4 „hity“

Tampa Bay zdolala New York Islanders 1:0 po samostatných nájazdoch. Víťazným pokusom sa prezentoval švédsky obranca Lightning Victor Hedman. Brankár „bleskov“ Andrej Vasilevskij potreboval na čisté konto 36 zákrokov.

„Hrali sme výborne v obrane. To, samozrejme, pomohlo,“ uviedol ruský gólman. Tampa strelila menej ako tri góly v piatom z ostatných šiestich zápasov. V jej drese nastúpil slovenský obranca Erik Černák, ktorý odohral 21:15 min. Napočítali mu štyri strely na bránku Islanders a rovnaký počet bodyčekov.

Nemecký brankár „ostrovanov“ Thomas Greiss zneškodnil všetkých 41 striel hostí a pripísal si tretie čisté konto v sezóne. Newyorský tím natiahol sériu zápasov s aspoň bodom na sedem. „Obaja brankári boli výnimočne dobrí, podarili sa im veľké zákroky,“ pochválil strážcov svätyne tréner Islanders Barry Trotz.

Kane dosiahol métu

Útočník Chicaga Patrick Kane nazbieral v dueli proti Buffalu štyri body (2+2) a dosiahol métu 900 bodov v NHL. Americký krídelník je aktuálne s 903 bodmi 12. najproduktívnejším hráčom z USA v histórii.

„Rozmýšľal som o tom, že by to bolo pekné dosiahnuť. Cítim sa skvele. Je to veľmi vzrušujúce,“ povedal Kane. Rodák z Buffala natiahol v stretnutí proti Sabres svoju bodovú sériu na desať meraní síl.

Blackhawks triumfovali 7:3, Drake Caggiula si pripísal tri body (1+2), Brandon Saad dal dva góly. Gólman „čiernych jastrabov“ Cam Ward zneškodnil 40 striel „šablí„.

Sumáre NHL

piatok:

Buffalo – Chicago 3:7 (0:1, 1:3, 2:3)

Góly: 39. Eichel (Skinner, Ristolainen), 44. Pominville (Skinner, Bogosian), 48. Okposo (Sheary, Mittelstadt) – 19. Caggiula (Forsling), 21. P. Kane (Gustafsson, Caggiula), 26. Keith (DeBrincat, P. Kane), 40. Saad (Kämpf, Krüger), 52. C. Murphy (P. Kane, J. Toews), 58. P. Kane (Caggiula, Seabrook), 60. Saad

Florida – Nashville 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)

Góly: 36. Huberdeau (Yandle, Dadonov) – 46. Josi (F. Forsberg, Johansen), 48. Arvidsson (F. Forsberg), 55. Fiala, 59. Arvidsson (F. Forsberg, Josi)

New York Islanders – Tampa Bay 0:1 po sam. nájazdoch (0:0, 0:0, 0:0 – 0:0, 0:1)

Rozhodujúci sam. nájazd: Hedman

Erik Černák (Tampa Bay) odohral 21:15 min, 0+0, 4 strely, 4 „hity“

Pittsburgh – Ottawa 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

Góly: 4. Blueger (Cullen), 18. Guentzel (Crosby, Letang), 32. Rust (Kessel, Bjugstad), 49. Rust (Kessel, J. Johnson), 58. Guentzel (Crosby, Dumoulin) – 35. B. Ryan (Dzingel, Tierney), 54. Bödker (Mark Stone), 56. Duchene (Lajoie, Nilsson)

Christián Jaroš (Ottawa) 17:28 min, 0+0, -2, 6 striel, 5 „hitov“

Washington – Calgary 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Góly: 3. Dowd (Carlson, Kempný), 20. Jaškin (Eller, Orpik), 21. T. Wilson (Vrána, Kuznecov), 60. Kuznecov (Oshie, Bäckström) – 18. Backlund, 23. Hathaway (D. Ryan, Brodie), 53. E. Lindholm (J. Gaudreau, Brodie)

Carolina – Vegas 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Góly: 12. Niederreiter (J. Williams, Faulk), 21. Pesce, 39. Martinook (B. McGinn), 44. Aho (J. Williams, Slavin), 60. Faulk – 6. Theodore (Schmidt, Stastny), 38. Theodore (Reaves)

Detroit – Toronto 3:2 po predĺžení (0:0, 1:1, 1:1 – 1:0)

Góly: 29. Nyquist (Athanasiou), 54. Larkin (Vanek, Athanasiou), 63. DeKeyser (Nyquist, Athanasiou) – 39. Matthews (Marleau), 58. Marleau (Matthews, Rielly)

Dallas – Minnesota 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Góly: 24. Cogliano (Polák, Heiskanen), 53. Seguin (Janmark, Lindell), 60. Seguin (Cogliano) – 29. B. Hunt (E. Staal, Mikael Granlund)