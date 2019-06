Video: Jurčo strelil víťazný gól a pomohol Charlotte vyrovnať stav finále AHL

CHARLOTTE 3. júna (WebNoviny.sk) – Hokejisti Charlotte Checkers zvíťazili v druhom zápase finálovej série play-off o Calderov pohár v zámorskej AHL.

Chicago vyrovnalo na 1:1 aj 3:3

V nedeľňajšom súboji zdolali Chicago Wolves na domácom ľade 5:3 a vyrovnali stav série na 1:1. Hráči rezervného tímu Caroliny Hurricanes v stretnutí viedli 1:0 aj 3:1, ale hostia v oboch prípadoch vyrovnali.

Rozdielový gól prišiel v 39. minúte, keď slovenský útočník Tomáš Jurčo skóroval po prihrávke Čecha Martina Nečasa. Triumf Checkers spečatil v záverečnej tretine strelou do prázdnej bránky Andrew Poturalski.

Ďalší zápas sa hrá v stredu

Košický rodák Jurčo bol najaktívnejším strelcom nedeľňajšieho zápasu, súperovho brankára ohrozil až deviatimi pokusmi.

„Bola to pre mňa úľava, že som strelil gól. V ostatných zápasoch som mal veľa šancí, ktoré som nedokázal premeniť. Oproti prvému duelu série sme hrali trochu tvrdšie a poctivo sme pracovali. Je to šport, niekedy robíte rovnaké veci a nemá to rovnaký účinok. Tentoraz nám to vyšlo, sme šťastní a potrebujeme v týchto výkonoch pokračovať,“ povedal pre oficiálny klubový web 26-ročný útočník, ktorý má vo vyraďovacej fáze vynikajúcu bilanciu. V 15 súbojoch nazbieral 15 bodov (7+8).

Ďalší duel finálovej série hranej na štyri víťazstvá je na programe v stredu 5. júna na klzisku Chicaga. Ak by Jurčo so Charlotte vo finále uspel, mohol by sa stať prvým Slovákom, ktorý získa dvakrát Calderov pohár.