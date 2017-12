Video: Juventus po 44 zápasoch v Serie A neskóroval, pomohol k tomu aj Škriniar

TURÍN 10. decembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti Interu Miláno uhrali v sobotňajšom dueli 16. kola Serie A bezgólovú remízu na ihrisku majstrovského Juventusu Turín a preťali súperovu 44-zápasovú sériu s minimálne jedným streleným gólom v najvyššej súťaži na Apeninskom polostrove.

V drese „nerazzurri“ nechýbal pod Alpami ani slovenský stopér Milan Škriniar, ktorý odohral plnú minutáž. Úctyhodná šnúra Juventusu sa začala ešte minulý rok v októbri po prehre s iným milánskym tímom AC (0:1).

Inter je po remíze naďalej na líderskej pozícii so ziskom 40 bodov. Tú si však v nedeľu môže privlastniť SSC Neapol (38), ak zvíťazí nad Fiorentinou. Juventus je tretí (38).

Spalletti spokojný s remízou

V priebehu stretnutia boli aktívnejší domáci Turínčania povzbudení postupom do osemfinále LM aj minulotýždňovým ligovým triumfom v Neapole (1:0).

Najväčšiu šancu „Bianconeri“ nevyužil tesne pred prestávkou Mario Mandžukič. Hlavička skúseného Chorváta skončila iba na brvne. Hostia to v ofenzíve skúšali rýchlymi protiútokmi, no častokrát bez úspechu.

Trénera Interu Luciana Spallettiho po stretnutí mrzelo, že jeho tím nebodoval naplno, no vzhľadom na priebeh duelu bol zároveň spokojný aj s remízou.

„Keď z Turína odchádzate s bodom a čistým kontom, je to pozitívne. Musíme si však uvedomiť, že sme to my, kto v tomto zápase niečo získal. Na ihrisku sme predviedli menej, než sme mohli. Prvých tridsať minút bolo ešte veľmi dobrých, ale v druhom polčase sme až príliš ľahko strácali loptu. Hráčov som sa snažil nabádať, aby sa uvoľnili a dôverovali svojím schopnostiam. V doterajšom priebehu sezóny sme si utvorili našu vlastnú tímovú identitu, no v Turíne to miestami vyzeralo, akoby hráči úplne neverili tomu, že sme prví v tabuľke,“ povedal pre Mesiaset Premium 58-ročný kouč zo San Sira.

Juventus chce siedme Scudetto za sebou

Inter sa stal štvrtým klubom, ktorý na Juventus Stadium (otvorený bol v septembri 2011, pozn.) v lige neinkasoval. V minulosti to dokázali Siena (2012), Lazio Rím (2012) a Udinese (2015).

„Chceme vyhrať každý zápas, ale túto remízu s Juventusom berieme. V určitých chvíľach sme síce stratili kontrolu nad zápasom, ale myslím si, že konečný výsledok je spravodlivý,“ vyhlásil pre klubový web Škriniarov partner zo stopérskej dvojice, Brazílčan Joao Miranda.

„Inter je dobré, tvrdé a kvalitné mužstvo. Je to výsledok Spallettiho práce, ktorého dobre poznám z AS Rím. Stratili sme však dva body. Škoda, že sme nezvíťazili. Boli sme lepší. Žiaľ, nevyužili sme naše šance. Lopta jednoducho do bránky neprešla. Napriek tomu chceme naďalej dominovať v Serie A a vyhrať siedme Scudetto za sebou. Dáme do toho všetko,“ povedal bosniansky záložník „Juve“ Miralem Pjanič.

„Chýbal tomu už len gól. Druhý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. Inter rád využíva krídelníkov, ale podarilo sa nám ich zdvojovať, a tak boli neškodní. Škoda, že sme neskórovali, zaslúžili by sme si to,“ vyhlásil turínsky kormidelník Massimiliano Allegri.