Video k piesni Despacito prekonalo hranicu troch miliárd pozretí na YouTube

NEW YORK 5. augusta (WebNoviny.sk) – Videoklip k piesni Despacito portorickej dvojice Luis Fonsi a Daddy Yankee ako prvý prekonal hranicu troch miliárd pozretí na YouTube.

Klip, ktorý sa v piatok dostal na prvú priečku historického rebríčka videí s najvyšším počtom pozretí, je na YouTube od 12. januára. „To je pocta… najpozeranejšie video v dejinách a prvé s tromi miliardami pozretí… a v španielčine!!“, napísal Fonsi k oslavnému videu, ktoré zdieľal prostredníctvom Instagramu, pričom tiež poďakoval všetkým, ktorí sa na videu podieľali, i fanúšikom.

V historickom rebríčku Despacito na prvej priečke vystriedalo skladbu See You Again od Wiza Khalifu a Charlieho Putha. Na treťom mieste je juhokórejský rapper Psy a jeho hit Gangnam Style.

Despacito sa v júli stalo aj skladbou s historicky najvyšším počtom internetových streamov. V tomto rebríčku zosadilo z trónu hit Justina Biebera Sorry z roku 2015. Kanadský spevák je pritom aj hosťom v remixe skladby Despacito. Rekordné video je však v španielčine a bez Bieberových partov.

