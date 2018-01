Video: Kaliňák chce hliadky v rómskych osadách, prioritou polície je nastoľovať poriadok

BRATISLAVA 12. januára (WebNoviny.sk) – Občianske hliadky v rómskych komunitách sa zamerajú napríklad na kontrolu dodržiavania nočného pokoja alebo dochádzky detí do školy. Vyplýva to z plánu ministerstva vnútra a Policajného zboru, ktorý vo videu na sociálnej sieti zhrnul policajný prezident Tibor Gašpar.

„Občianske hliadky budú vypomáhať najmä rómskym špecialistom a budú pôsobiť inkluzívne v tomto prostredí. Chceme ich cieleným spôsobom aj tak trochu vzdelávať a určovať im režim práce,“ uviedol. Príslušníci hliadok podľa Gašpara dané prostredie poznajú najlepšie, preto ich spolupráca s políciou môže zvýšiť jej efektivitu.

Zmenia oprávnenia policajtov

Za účelom zabezpečenia verejného poriadku a znižovania kriminality sa majú podľa Gašpara tiež zmeniť oprávnenia samotných policajtov. „Aby mohli veľmi rýchlo, bez nejakej náročnej administratívy, riešiť najmä tú otravnú kriminalitu a protiprávnu činnosť,“ povedal policajný prezident s tým, že pod kategóriu otravnej kriminality spadá napríklad spomínané rušenie nočného pokoja.

„Často sú neprispôsobiví občania napriek upozorneniam vulgárni, využívajú na to rôzne zvukové zariadenia, niekedy sa bezcieľne vozia na motorových vozidlách a motorkách, a to v čase, keď ostatní ľudia potrebujú pokoj a spánok pred ďalším pracovným dňom,“ zdôraznil Gašpar s tým, že tieto problémy chce polícia riešiť spolu so závažnejšou kriminalitou, ako sú krádeže, porušovania domovej slobody alebo lúpeže.

V niektorých lokalitách pribudnú policajti

„Budeme meniť oprávnenia a pôjdeme systémom: výzva policajta na odstránenie protiprávneho stavu, pokiaľ nebude rešpektovaná výzva, nastupujú donucovacie prostriedky. Chceli by sme zvýšiť autoritu policajtov a nastoliť poriadok čo najskôr a bez veľkej administratívy,“ zdôraznil Gašpar.

Prioritami polície v sociálne vylúčených komunitách má podľa policajného prezidenta byť aj posilňovanie policajných kapacít v niektorých lokalitách. „A taktiež inštalujeme niektoré technické prostriedky, ako sú kamerové systémy do verejný priestorov, aby sme mohli byť online na problémových situáciach a riešiť ich čo najskôr,“ dodal Gašpar