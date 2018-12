Video: Kanada sa na MS v hokeji do 20 rokov potrápila so Švajčiarskom, Rusi a Fíni neinkasovali

VANCOUVER 28. decembra (WebNoviny.sk) – Obhajcovia titulu Kanaďania zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte hokejistov do 20 rokov na domácom ľade vo Vancouveri. Nenadviazali však na 14-gólovú kanonádu z úvodného duelu proti Dánom a Švajčiarov zdolali iba tesne 3:2.

Zásluhou Noaha Dobsona viedli „javorové listy“ v 33. min 3:1, ale záver „Helvéti“ zdramatizovali. V čase 58:11 min Philipp Kurashev svojím druhým gólom v zápase znížil na 2:3, no vyrovnávajúci gól už hostia nepridali.

Kanada mala problémy už v príprave

Kanaďania naďalej zostávajú s čistým štítom proti Švajčiarom, vyhrali všetkých 23 duelov na svetových šampionátoch do 20 rokov. Spoločná história sa datuje od roku 1979. „Neboli sme takí ostrí a dominantní ako deň predtým proti Dánom,“ priznal útočník Kanady Brett Leason. „Mali sme s nimi problémy už v príprave pred turnajom (víťazstvo 5:3 – pozn.). Sú rýchli a hrajú tímovo. Na konci sme však zvíťazili my a to sa počíta,“ podotkol Cody Glass, autor prvého kanadského gólu.

V druhom zápase A-skupiny sa zrodilo víťazstvo Ruska nad Dánskom 4:0. Rusi vstúpili do turnaja s čistým štítom, zatiaľ čo Dáni neskórovali ani v druhom zápase a majú hrozivé skóre 0:18. Rusi však herne nepresvedčili, mali až osem vylúčených hráčov a súperi ich prevýšili v strelách na bránku 20:18. „Popracovali sme na množstve detailov a zahrali lepšie. Hrali sme jednoducho a nenechávali súpera hrať. Urobili sme najlepšie to, že sme zabudli na výprask s Kanadou a sústredili sa na ďalší zápas. Verím, že sa ešte budeme zlepšovať,“ povedal brankár Dánov Wiliam Rörth na webe iihf.com.

Očakávané víťazstva severských tímov

V B-skupine sa zrodili očakávané víťazstvá severských tímov. Slováci podľahli Švédom 2:5 a Fíni si poradili s Kazachmi 5:0. Skóre súboja Slovensko – Švédsko otvoril v 12. min Švéd Lucas Elvenes, už v o dve minúty neskôr vyrovnal Adam Liška, ktorého napokon vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu v slovenskom drese. Následne sa dvakrát presadil Emil Bemström a v tretej tretine naňho nadviazal aj švédsky kapitán Erik Brännström. V 49. min so šťastím zdramatizoval zápas Miloš Fafrák, ale „severania“ poistili svoj triumf zásahom Isaca Lundeströma.

„Nezachytili sme úvod stretnutia. V prvej tretine nás Švédi prečíslovali, prepadávali sme, chýbal nám tretí útočník vzadu. Boli sme všetci pod pukom a súperovi hráči sa dostávali dopredu dvaja na jedného alebo traja proti dvom. V presilovkách nám chýbalo zakončenie, musíme zlepšiť efektivitu. Na takomto fóre musíme využívať presilovky,“ uviedol jeden z dvoch slovenských strelcov gólu Adam Liška pre oficiálny web SZĽH hockeyslovakia.sk.

Fíni si pripísali prvé víťazstvo na turnaji, z obrovského tlaku a 56 striel na bránku Kazachov vyťažili 5 gólov. Ich strelcami boli Otto Latvala, Aarne Talvitie, Samuli Vainionpaa, Kaapo Kakko a Aleksi Heponiemi. „Kazachovia možno nemajú také zručnosti na ľade ako my, ale hrali so srdcom. Na začiatku zápasu nás dostali pod tlakom. Postupom času sme sa však zlepšili a s gólmi ovládli hru,“ skonštatoval útočník Fínov Aarne Talvitie.

Práve Fíni budú po dni voľna tretím súperom Slovákov na MS do 20 rokov v Kanade. Zápas odohrajú v sobotu od 15.30 h miestneho času (už v nedeľu 0.30 h SEČ). „Proti Fínom to bude náročné, majú výborné individuality. Najmä musíme lepšie začať ako proti Švédom. Na dobrý výsledok môžeme myslieť vtedy, ak zvládneme prvú tretinu,“ uviedol Adam Liška na adresu najbližšieho súpera Slovákov.

MS V HOKEJI DO 20 ROKOV

Vancouver a Victoria (Kan.)

A-skupina

Vancouver

Dánsko – Rusko 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Góly: 7. Kravcov (Denisenko, Kostin), 38. Romanov (Kostin, Kravcov), 54. Šen (Romanov, Alexejev), 59. Morozov (Slepec, Romanov)

Vylúčení: 4:8 na 2 min, navyše Kovalenko (Rus.) 10 min osobný trest za narazenie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Anderson (USA), Heikkinen – Nikulainen (obaja Fín.), Šefčík (SR), 9939 divákov

Kanada – Švajčiarsko 3:2 (1:0, 2:1, 0:0)

Góly: 1. Glass (Suzuki, Comtois), 26. Entwistle (Bowers), 33. Dobson (Hayton) – 21. Kurashev (Müller, Ehrenberger), 59. Kurashev ((Müller, Ehrenberger)

Vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Bruggeman (USA), Stano (SR) – Goľak (Biel.), Yletyinen (Fín.), 17 101 divákov

Tabuľka A-skupiny

1. Kanada 2 2 0 0 0 17:2 6

2. Rusko 1 1 0 0 0 4:0 3

3. Česko 1 0 1 0 0 2:1 2

4. Švajčiarsko 2 0 0 1 1 3:5 1

5. Dánsko 2 0 0 0 2 0:18 0

B-skupina

Victoria

Slovensko – Švédsko 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Góly: 14. Liška (Hrehorčák, Fehérváry), 49. Fafrák – 12. Elvenes, 17. Bemström (Lundkvist, Holmberg), 27. Bemström (Elvenes, Sandin), 46. Brännström (Lundeström, Boqvist), 53. Lundeström

Vylúčení: 4:6 na 2 min, presilovky 1:2, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Ingram (Kan.), Pražák (ČR) – Harrington (Kan.), Hyněk (ČR), 5896 divákov

Fínsko – Kazachstan 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Góly: 13. Latvala (Virtanen, Ylönen), 16. Talvitie, 33. Vainionpaa (Puustinen), 48. Kakko (Lundell, Ylönen), 50. Heponiemi (Kupari, Jokiharju)

Vylúčení: 1:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0. Rozhodovali. Ansons (Lot.), Sjöqvist (Švéd.) – Chaput (Kan.), Kovacs (Švaj.), 5853 divákov

Tabuľka B-skupiny

1. Švédsko 2 2 0 0 0 7:3 6

2. Fínsko 2 1 0 0 0 6:2 3

3. USA 1 1 0 0 0 2:1 3

4. Slovensko 2 0 0 0 2 3:7 0

5. Kazachstan 1 0 0 0 1 0:5 0