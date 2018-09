Video: Kanaďan Woods zvíťazil v 17. etape Vuelta a Espaňa, Sagan klesol v súťaži o zelený dres

BALCÓN DE BIZKAIA 12. septembra (WebNoviny.sk) – Kanadský cyklista Michael Woods zvíťazil v stredajšej 17. etape na pretekoch Grand Tour Vuelta a Espaňa.

Tridsaťjedenročný jazdec tímu EF-Drapac Cannodale sa presadil v brutálnom závere stúpania Alto del Balcón de Bizkaia s dĺžkou 7,3 km a priemerným sklonom 9,7 %.

Medzi piatym a šiestym kilometrom tohto stúpania sa terén zdvihol až o 24 %. V úniku štvorčlennej skupiny zaútočil v poslednom kilometri a svoj náskok si udržal až do cieľa.

Woods vyhral s náskokom piatich sekúnd pred Belgičanom Dylanom Teunsom zo zoskupenia BMC Racing, na treťom mieste s odstupom 10 sekúnd finišoval Španiel David de la Cruz v službách Sky. Etapa merala 157 km a viedla z Getxa na Balcón de Bizkaia.

Slovenský trojnásobný majster sveta Peter Sagan sa v náročnom závere podľa očakávaní nezapojil do boja o víťazstvo.

