Video: Kane s premiérovým hetrikom v Lige majstrov. Skóroval ľavačkou, pravačkou a hlavou

LONDÝN 27. septembra (WebNoviny.sk) – Už aj kanonier anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur Harry Kane vie, ako chutí hetrik v prestížnej Lige majstrov.

Dvadsaťštyriročný reprezentant Albiónu sa trikrát strelecky presadil v utorňajšom dueli H-skupiny LM na ihrisku cyperského APOEL Nikózia. „Spurs“ nakoniec triumfovali na Afroditinom ostrove 3:0. „Na tento hetrik som veľmi hrdý. V LM sa mi to podarilo prvýkrát, navyše to bol môj premiérový dokonalý hetrik,“ uviedol Kane, ktorý v ôsmich tohtosezónnych súťažných dueloch zaznamenal deväť presných zásahov.

V utorok skóroval najskôr ľavačkou, potom pravačkou a na záver pridal gól hlavou. „Bol to krásny večer, pre mňa aj celý náš tím. Pred prvým gólom som bol tesne bránený, ale prihrávku Tobyho Alderweirelda som si prebral smerom na os ihriska a ľavou nohou sa mi podarilo loptu dostať do siete. Pri druhom ma dokonale našiel Moussa Sissoko. Posledný gól som dosiahol vďaka neuveriteľnému centru Kierana Trippera,“ poďakoval spoluhráčom za pekné prihrávky vedúce k jeho zásahom Kane.

„Góly sa snažím strieľať v každom zápase. Samozrejme, je to bonus, keď strelím tri. Škoda, že sme nevyužili ešte zopár šancí. V Lige majstrov, a zvlášť na ihriskách súperov, musíme byť efektívnejší v ich premieňaní,“ skonštatoval pre BT Sport Harry Kane.

„Jeho hetrik priviedol Spurs k ďalšiemu triumfu v H-skupine LM. Tottenham tak môže do dvojzápasu s Realom Madrid nastúpiť so sebavedomím,“ napísal v stredu The Times. „Legitímne si môžeme dovoliť porovnávať ho s akýmkoľvek útočníkom na svete, dokonca aj s Lionelom Messim a Cristianom Ronaldom,“ dodáva Daily Telegraph.