Video: Kapela U2 musela zrušiť koncert v Berlíne, frontman Bono Vox stratil hlas

BRATISLAVA 2. septembra (WebNoviny.sk) – Írska kapela U2 musela po niekoľkých skladbách zrušiť sobotný koncert v Berlíne po tom, ako jej frontman Bono stratil hlas. „Myslím, že nemôžeme pokračovať. To by k vám nebolo fér,“ povedal 58-ročný spevák publiku v Mercedes-Benz Arene a zároveň prisľúbil, že naplánujú náhradnú šou.

„Veľmi nás mrzí dnešné zrušenie koncertu. Bono bol pred šou vo skvelej forme a mal výborný hlas. Všetci sme sa tešili na druhú noc v Berlíne, no po niekoľkých skladbách mu úplne odišiel hlas. Netušíme, čo sa stalo a radíme sa s lekármi. Tak, ako vždy, si vážime porozumenie nášho publika a podporu našich fanúšikov v Berlíne i tých, čo pricestovali zďaleka,“ napísali vo vyhlásení na oficiálnej webstránke kapely gitarista The Edge, basgitarista Adam Clayton a bubeník Larry Mullen Jr.

Mal to byť pritom len druhý koncert európskej časti ich Experience + Innocence tour, ktoré odštartovali v piatok na rovnakom mieste. Ďalšie vystúpenie majú podľa oficiálneho webu naplánované na utorok v Kolíne nad Rýnom.

U2 vznikli v roku 1976 a patria k najúspešnejším kapelám na svete. Na konte majú 14 štúdioviek. Medzi ich najväčšie hity patria skladby Sunday Bloody Sunday, One, With Or Without You, Beautiful Day, Vertigo či Sometimes You Can’t Make It On Your Own. Pieseň Ordinary Love, ktorú napísali pre film Mandela: Dlhá cesta k slobode (2013), získala Zlatý glóbus a nomináciu na Oscara. Na konte majú 22 cien Grammy a v roku 2005 ich uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy.

Informácie pochádzajú z webstránok www.bbc.com, www.u2.com a archívu agentúry SITA.