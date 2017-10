Video: Chára prvou hviezdou zápasu NHL za gól a dve asistencie, Pánik pálil slepými a Halák nechytal

NEW YORK 15. októbra (WebNoviny.sk) – Kapitán Bostonu Zdeno Chára sa gólom a dvoma asistenciami podieľal na víťazstve svojho tímu na ľade Arizony 6:2 v sobotňajšom zápase Národnej hokejovej ligy. Štyridsaťročný slovenský obranca Chára sa až v štvrtom stretnutí sezóny zapísal do tabuľky produktivity, ale hneď troma bodmi a stal sa prvou hviezdou.

V 26. min Chára doklepol odrazený puk po vlastnej strele za chrbát Louisa Dominguea a zvýšil vedenie hostí na 3:1. Predtým v 17. min sa podieľal na úvodnom góle Bruins v podaní Davida Pastrňáka a neskôr v 37. min aj na presnom zásahu Brada Marchanda.

Nezničiteľný Chára

„Nezničiteľný“ Chára odohral 20:18 min, okrem troch bodov si pripísal aj tri strely, tri plusové body, tri „hity“ a jednu zablokovanú strelu. Chára sa už v devätnástej sezóne zapísal do streleckej listiny NHL, dovedna má na konte 188 gólov a 604 bodov v tzv. regular season. Boston aj jeho zásluhou natiahol sériu víťazstiev nad Arizonou na jedenásť, zatiaľ naposledy Coyotes uspeli nad Bruins 9. októbra 2010 v zápase hranom v Prahe (5:2).

„Keď absolvujete dve výborné striedania po sebe, je to ako snehová guľa – nabalíte si to správne cítenie a získavate kontrolu nad zápasom,“ povedal Zdeno Chára podľa webu nhl.com. „Ak chcete byť úspešní, musíte mať hĺbkovú kvalitu vo všetkých útokoch. Myslím si, že to teraz spĺňame. Potrebujeme každého hráča, aby si robil svoju prácu a vtedy to funguje,“ uviedol Chárov spoluhráč z útoku Brad Marchand.

Útočník Richard Pánik odkorčuľoval 17:31 min v súboji Chicaga s Nashvillom, ale z jeho štyroch striel sa neujala ani jedna. Chicago zvíťazilo 2:1 po predĺžení vďaka presnému zásahu Brandona Saada v čase, keď do konca predĺženia zostávalo 1:55 min. Saad strelil šiesty gól v sezóne a dostal sa na čelo internej tabuľky kanonierov v tíme Blackhawks.

Daňov hit

Rovnakým skóre 2:1, ale v riadnom hracom čase, zdolal Winnipeg Carolinu na domácom ľade. Slovenský útočník Marko Daňo strávil na hracej ploche iba 4:53 min a pripísal si 1 „hit“. Nečakaný výprask schytal Washington vo Philadelphii, kde inkasoval osmičku (2:8).

V domácom drese podala takmer exhibičný výkon prvá lajna v zložení Jakub Voráček, Sean Couturier, Claude Giroux, ktorá si spolu pripísala 10 bodov. Vynikol najmä Giroux, autor dvoch gólov a dvoch asistencií.

„Fanúšikovia boli dnes večer skvelí. Dlho si nepamätám, aby sme hrali v takom hluku,“ cituje kapitána Flyers C. Girouxa portál NHL. „Táto partia pokračuje vo vytváraní správnej tímovej chémie. To je veľmi dôležité pre celé mužstvo,“ skonštatoval tréner Philadelphie Dave Hakstol. „Urobili sme priveľa chýb. Všetko sa to začalo stratami pukov v strednom pásme. Súper odviedol skvelú prácu,“ uznal obranca Capitals John Carlson.

Greiss dostal prednosť pred Halákom

V zápase San Jose – New York Islanders sa zrodilo víťazstvo hostí 3:1. Veľkú zásluhu na ňom mal nemecký gólman Thomas Greiss, ktorý kryl 40 zo 41 pukov, ktoré na neho smerovali. Greiss dostal prednosť pred Slovákom Jaroslavom Halákom a momentálne je jednotkou v bránke „ostrovanov“.

Skvelý „trip“ s 5 bodmi za súpermi v západnej Kanade majú za sebou hráči Ottawy. Senators po zdolaní Vancouveru (3:2 po sam. nájazdoch) a Calgary (6:0) si rovnako suverénne poradili aj s Edmontonom na jeho ľade (6:1). V Edmontone úradovali najmä trojbodoví Mike Hoffman a Kyle Turris.

Ottawa vyhrala všetky tri zápasy na západokanadskom „tripe“ vôbec po prvý raz. Sobotňajší súboj na ľade „olejárov“ už v drese Ottawy neabsolvoval slovenský obranca Christian Jaroš, ktorého preradili na farmu do Bellevillu v AHL.

Dvadsaťjedenročný Jaroš odohral počas svojho premiérového pobytu v NHL dve stretnutia, v ktorých nebodoval. Dovedna bol na ľade 15 minút a 56 sekúnd.

Sumáre NHL

sobota:

Tampa Bay – St. Louis 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Góly: 29. T. Johnson (Sergačov, Point), 47. Kučerov (Stamkos, Namestnikov) – 57. Tarasenko (Schwartz, B. Schenn)

Philadelphia – Washington 8:2 (2:1, 3:1, 3:0)

Góly: 8. Couturier (J. Voráček, Giroux), 19. Laughton, 24. Simmonds (J. Voráček, Gostisbehere), 31. Giroux (Couturier, J. Voráček), 38. Filppula (Weal, Simmonds), 49. Laughton (Provorov), 50. Couturier (Giroux, Gostisbehere), 56. Giroux (Manning, Gostisbehere) – 10. Vrána (Kuznecov, Carlson), 31. Bäckström (Oshie, Orpik)

Winnipeg – Carolina 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Góly: 14. Little (Ehlers, Laine), 47. Ehlers (Wheeler, Byfuglien) – 16. Skinner (Hanifin, Williams)

Marko Daňo (Winnipeg) odohral 4:53 min, 1 „hit“

Montreal – Toronto 3:4 po predĺž. (2:2, 1:1, 0:0 – 0:1)

Góly: 3. Petry (Drouin, Lehkonen), 17. Galchenyuk (Hudon), 33. Drouin (Alzner) – 8. J. van Riemsdyk, 9. Matthews, 33. Marleau (Kadri), 61. Matthews (W. Nylander)

New York Rangers – New Jersey 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Góly: 26. Rick Nash (Desharnais), 60. Shattenirk (J. T. Miller) – 31. Henrique (Gibbons), 37. Wood (Lovejoy, Butcher), 41. Stafford (Butcher, Hischier)

Arizona – Boston 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)

Góly: 16. Kempe (Duclair, L. Schenn), 57. Ekman-Larsson (Demers, Stepan) – 17. Pastrňák (CHÁRA, Carlo), 22. DeBrusk (Krejči, McAvoy), 26. CHÁRA (Marchand, Pastrňák), 37. Marchand (CHÁRA, McQuaid), 57. Schaller (Heinen, Kuraly), 59. Bjork (Heinen, DeBrusk)

Zdeno Chára (Boston) odohral 20:18 min, 1 gól, 2 asistencie, 3 plusky, 3 strely, 3 „hity“, 1 zablokovaná strela, 2 trestné minúty, 1. hviezda

Pittsburgh – Florida 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Góly: 7. Crosby (Kessel, Letang), 27. McKegg (Kühnhackl), 34. Hörnqvist (Määttä, Rust), 42. Crosby (Letang, Sheary) – 26. Huberdeau (Dadonov), 29. Huberdeau (Dadonov, Yandle), 47. Ekblad (Trocheck, McGinn)

Minnesota – Columbus 4:5 po predĺž. (1:1, 2:1, 1:2 – 0:1)

Góly: 16. E. Staal (Stewart, Dumba), 23. Ennis (Spurgeon, Suter), 26. Ferraro (Mitchell), 42. Ennis (Koivu, Suter) – 17. Werenski (Wennberg, Panarin), 28. Savard (Bjorkstrand, N. Foligno), 43. Atkinson (J. Johnson, Panarin), 57. J. Anderson (Savard, Calvert), 61. Wennberg (Panarin, Jones)

Dallas – Colorado 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Góly: 21. Jamie Benn (Seguin), 40. Seguin (Shore, Jamie Benn), 60. Lindell (Shore, Johns) – 42. Duchene (Barrie, C. Wilson)

Chicago – Nashville 2:1 po predlž. (0:0, 0:1, 1:0 – 1:0)

Góly: 55. Sharp (Hayden, Franson), 64. Saad (P. Kane, Keith) – 39. F. Forsberg (Hartnell, P.K. Subban)

Richard Pánik (Chicago) odohral 17:31 min, 4 strely, 1 „hit“

Vancouver – Calgary 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Góly: 18. Dorsett (Burmistrov, Del Zotto), 51. Boeser (Pouliot, Stecher) – 13. Giordano (Hamilton, Brouwer), 31. Hamonic, 38. Monahan (Hamilton), 51. J. Gaudreau (Jágr, Brodie), 52. Hamilton (Tkachuk)

Edmonton – Ottawa 1:6 (0:2, 0:1, 1:3)

Góly: 52. A. Larsson (McDavid, Yamamoto) – 7. Hoffman (Pyatt, Phaneuf), 10. Brassard (Mark Stone, Chabot), 24. Hoffman (Turris, Burrows), 42. Z. Smith (Turris, Mark Stone), 44. Wideman (Hoffman, Z. Smith), 49. Turris (Condon)

Los Angeles – Buffalo 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Góly: 28. D. Brown (Carter, Doughty), 48. Toffoli (Muzzin, Fantenberg), 58. Doughty (Martinez, Kopitar), 60. Pearson (Toffoli, Carter) – 16. Girgensons (Eichel, McCabe), 50. Eichel (E. Kane, Pominville)

San Jose – New York Islanders 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Góly: 5. Labanc (Bodker, Vlasic) – 18. Lee (Eberle, Pelech), 27. Nelson (Ho-Sang, De Haan), 59. Clutterbuck (Kuľomin, Cizikas)