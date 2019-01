Video: Karolína Plišková otočila z 1:5 na 7:5 a nečakane vyradila Serenu Wiliamsovú z Australian Open

MELBOURNE 23. januára (WebNoviny.sk) – Česká tenistka Karolína Plíšková skompletizovala kvarteto semifinalistiek ženskej dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne. Prvú semifinálovú dvojicu ešte v utorok vytvorili Češka Petra Kvitová a americké prekvapenie turnaja Danielle Collinsová.

Nasadená sedmička Karolína Plíšková nečakane vyradila 7-násobnú šampiónku Australian Open Serenu Williamsovú (16.) 6:4, 4:6, 7:5. V treťom sete sa Češka postarala o málo vídaný obrat z 1:5 na 7:5 a odvrátila aj 4 mečbaly.

Nevídaný nečakaný obrat

Prvé semifinále v Melbourne si vybojovala Karolína Plíšková. V dramatickom súboji viacerých priebežných obratov zdolala niekdajšiu svetovú jednotku a 23-násobnú grandslamovú šampiónku Serenu Williamsovú 6:4, 4:6, 7:5, hoci v treťom sete americká matadorka viedla 5:1 a pri vlastnom podaní sa dostala k prvému mečbalu. Nepremenila ho a začal sa nevídaný obrat.

Neskôr za stavu 5:4 na prijme si americká legenda vypracovala ďalšie tri možnosti na ukončenie zápasu, ale zasa to nezvládla. Tridsaťsedemročná Američanka si doslova odpálila šancu na deviate semifinále a neskôr možno aj ôsmy titul v Melbourne. V rozhodujúcich fázach tretieho setu kopila chyby, svoje však zohrali aj neutíchajúca bojovnosť a pevné nervy v podaní 26-ročnej Češky.

„Bol to neuveriteľný zápas. V jednej chvíli som už bola takmer zdolaná v šatni a teraz tu stojím a dávam rozhovor,“ uviedla Karolína Plíšková v prvom interview ešte na kurte a pokračovala: „Serena sa zlepšila v druhom sete, začala riskovať, bolo ťažké hrať proti nej a v niektorých chvíľach aj proti vetru. Ja som bola pasívna v tých fázach. V treťom sete som najprv rovnako nemala šancu, psychicky som bola dolu, ale skúsila som ešte zabojovať. Keď mi to začalo vychádzať, súperka znervóznela a rozhodilo ju to v závere.“

Serena mala pred sebou rekord

Na Plíškovú pred semifinále nečaká deň voľna, proti Japonke Osakovej nastúpi už vo štvrtok. „Mám radosť, že budem hrať dva dni za sebou,. Naomi je nebezpečná tenistka, hrá fantasticky, ale asi nikto nie je nebezpečnejší ako Serena,“ skonštatovala Plíšková.

Na otázku, ako bude regenerovať po vyše dvojhodinovom a trojsetovom vypätí vo štvrťfinále, pobavene odpovedala: „Dám si ľadovú vaňu ako zvyčajne a pôjde tam so mnou aj celý môj tím. Vyzerajú unavenejšie ako ja.“

Sedemnásobná miestna víťazka Serena Williamsová sa do Austrálie vrátila po ročnej pauze zapríčinenej materskými povinnosťami. Pri svojom štarte v roku 2017 získala svoj zatiaľ posledný grandslamový titul, aj keď už v tom čase bola v ôsmom týždni tehotenstva. Pred tohtoročným štartom v Melbourne sa predstavila na Hopmanovom pohári v Perthe, kde dokázala uspieť vo všetkých troch dvojhrách.

Serena mala pred sebou v Melbourne ďalšiu rekordnú métu. V prípade zisku 24. grandslamového titulu by sa vyrovnala na vrchole poradia v počte singlových triumfov na turnajoch „veľkej štvorky“ legendárnej Austrálčanke Margaret Courtovej. Zatiaľ si musí počkať.