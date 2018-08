Video: King vyhral 4. etapu na Vuelte, Sagan medzi najlepšími chýbal

ALFACAR 28. augusta (WebNoviny.sk) – Americký cyklista Ben King sa stal víťazom utorkovej 4. etapy na pretekoch Grand Tour Vuelta a Espaňa. Dvadsaťdeväťročný jazdec v službách tímu Dimension Data sa presadil z pôvodného deväťčlenného úniku, v závere na vrchole stúpania Puerto de Alfacar (dĺžka 12,4 km, sklon 5,4 %) prešprintoval Kazacha Nikitu Stalnova z Astany, ktorý napokon zaostal o dve sekundy.

Na treťom mieste s mankom 13 sekúnd finišoval Francúz Pierre Rolland jazdiaci za EF-Drapac Cannondale. Slovenský trojnásobný majster sveta Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe podľa predpokladov nebol v utorok medzi najlepšími.

Splnil sa mu sem

Dvadsaťdeväťročný King dosiahol len štvrté víťazstvo medzi profesionálmi, predtým sa radoval v etapách na pretekoch Okolo Kalifornie 2016 a Critérium International 2015. Zo sezóny 2010 je národným šampiónom v pretekoch s hromadným štartom. „Splnil som si sen. Vo víťazstvo som začal veriť až v poslednom kilometri. Som rád, že tím do mňa vložil dôveru a dal mi príležitosť napriek tomu, že sme tu pre podporu Louisa Meintjesa. Stále som trochu v šoku, v úvode roka som si stanovil cieľ vyhrať etapu na podujatí Grand Tour. Veril som, že mám potenciál dokázať to. Ja a moja manželka sme pre toto obetovali naozaj veľa,“ povedal King v prvej televíznej reakcii.

Kwiatkowski ostáva lídrom

Červený dres lídra Vuelty si udržal Michal Kwiatkowski zo zoskupenia Sky, ktorého klasifikovali na 13. pozícii s odstupom 3:15 min na Kinga. Dvadsaťosemročný Poliak je lídrom s náskokom 7 sekúnd pred nemeckým cyklistom Bora-Hansgrohe Emanuelom Buchmannom, priebežne tretí s odstupom 10 sekúnd je Brit Simon Yates (Mitchelton-Scott).

V utorok sa do úniku vybrali tretí deň po sebe líder vrchárskej súťaže Luis Ángel Maté (Cofidis) a Pierre Rolland (EF-Drapac). Spoločnosť im v deväťčlennej čelnej skupine robili aj Ben King (Dimension Data), Nikita Salnov (Astana), Jelle Wallays (Lotto Soudal), Lars Boom (LottoNL-Jumbo), Óscar Cabedo (Burgos-BH), Aritz Bagües (Euskadi-Murias) a Ben Gastauer (Ag2r).

Ich náskok postupne narastal, pred prvým stúpaním dňa na Puerto de la Cabra Montés (dĺžka 15,7 km, sklon 5,9 %) mali k dobru viac ako štyri minúty. Na vrchole kopca bol podľa očakávaní prvý Maté. V druhej polovici etapy lídri stále viac unikali pred pelotónom vedeným tímom Sky a 37 km pred cieľom mali k dobru už 9:50 min.

Uspeli jazdci v úniku

Jazdci v úniku cítili šancu na víťazstvo a začali útočiť, nikomu sa však nedarilo dostatočne sa vzdialiť. Napokon sa odpojili King, Wallays a Salnov, prvý menovaný si pripísal aj tri bonusové sekundy. Vedúca trojica mala na začiatku cieľového stúpania Puerto de Alfacar 12,4 km pred koncom viac ako 30-sekundový náskok pred prenasledovateľmi, pelotón zaostával takmer o 8 minút. Zakrátko boli vo vedení už len dvaja pretekári, tempu nestačil Wallays.

Výrazne okresaný hlavný balík medzitým sťahoval stratu, na špici po celý čas pracovali jazdci LottoNL-Jumbo. Na Kinga so Salnovom sa v poslednom kilometri takmer dokázal dotiahnuť Rolland, z víťazstva sa napokon tešil King. Zo skupiny favoritov atakovali Simon Yates, po ňom aj Buchmann a získali cenné sekundy na lídra Kwiatkowského.

Stredajšia 188,7 km dlhá piata etapa zavedie cyklistov z Granady do Roquetas de Mar. Na trase sa nachádzajú dve stúpania, z vrcholu druhého kopca Alto de Marchal to bude do cieľa už len 26,7 km.