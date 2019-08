Video: Kližan ani piatykrát nezdolal Čiliča a na US Open dohral

Slovenský tenista Martin Kližan sa so záverečným grandslamovým turnajom roka US Open lúči už v 1. kole dvojhry mužov. Nad sily slovenskej singlovej jednotky bol chorvátsky tenista Marin Čilič, nasadenej „dvadsaťdvojke“ podľahol Kližan za 131 minút 3:6, 2:6, 6:7 (6).

V piatom vzájomnom súboji sa zrodil piaty triumf miestneho šampióna spred piatich rokov. Maximom Kližana na tomto turnaji zostáva osemfinále z roku 2012.

Martin Kližan vstúpil do stretnutia výborne a brejkol súpera v prvom geme, no v prvom sete potom sám dvakrát prišiel o servis a Čilič v deviatej hre využil prvý setbal. V druhej časti sa chorvátsky tenista dostal do trháku 4:0 a pohodlne získal aj druhý set vo svoj prospech 6:2.

Najväčšiu drámu priniesol tretí set. Obaja súperi si v ňom držali podanie a rozhodoval až tajbrejk. V ňom Kližan viedol už 6:2 a len jeden fiftín ho delil od zisku setu, no od toho okamihu už nehral ani jednu loptičku. Premárnil teda štyri setbaly a Čilič využil na postup hneď prvý mečbal.