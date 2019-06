Video: Kohút už nechce byť šéfom SZĽH a odporučil Šatana, zmeny sú aj v Tipsport lige

BRATISLAVA 5. júna (WebNoviny.sk) – Súčasný prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút nebude v závere júna opätovne kandidovať na tento post. Informoval o tom v stredu predpoludním.

Ligová rada SZĽH

Vedenie zväzu by rád odovzdal Miroslavovi Šatanovi, ktorý doteraz pracoval ako generálny manažér slovenských mužských reprezentácií. „Podľa mňa je správny človek na to, aby bol na čele SZĽH. Ak prejaví záujem, pôjdem do toho spolu s ním a budem sa uchádzať o post vo výkonnom výbore,“ povedal Kohút.

Šéf SZĽH prezentoval aj niekoľko zmien týkajúcich sa najvyššej slovenskej hokejovej súťaže, ktorú od sezóny 2019/2020 bude riadiť trojčlenná Ligová rada SZĽH. Tvoriť ju budú prezident SZĽH, človek delegovaný prezidentom zväzu a zástupca spoločnosti Pro-Hokej.

Finančná motivácia pre kluby

V Tipsport lige bude môcť v jednom zápase nastúpiť maximálne sedem hráčov bez slovenského pasu a kluby budú finančne motivované nasadzovať hokejistov do 20 rokov a umožniť im hrať viac ako 10 minút na jeden duel. Pro-Hokej najvyššiu slovenskú hokejovú súťaž riadil doteraz, po novom bude pod jeho patronátom marketing, komunikácia s partnermi, vysielacie práva a podobne.

„Som rád, že sme spoločne so SZĽH našli po niekoľkých mesiacoch intenzívnej komunikácie riešenie, ktoré je v prospech celého hokejového hnutia. Zároveň sme tak vyslali pre tipsportligové kluby, ale aj pre hráčov a fanúšikov silný signál, že naša najvyššia hokejová liga bude nasledujúce roky právne stabilizovaná. Ďakujem vedeniu SZĽH za konštruktívny prístup a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu v prospech rozvoja slovenského hokeja,“ povedal doterajší riaditeľ Tipsport ligy Richard Lintner.