Video: Kontová potvrdila dobrú formu na grandslamoch, na US Open vyradila „trojku“ Plíškovú

Česká tenistka Karolína Plíšková je síce treťou ženou rebríčka WTA, ale už tretíkrát v rade nepostúpila na grandslamovom podujatí ani do štvrťfinále.

Presne opačnú bilanciu má Britka Johanna Kontová, ktorá ju vyradila v napínavom osemfinálovom stretnutí na US Open. Rodáčka zo Sydney triumfovala za 140 minút 6:7 (1), 6:3, 7:5 a v New Yorku sa premiérovo predstaví medzi najlepšou osmičkou.

„Necítim žiaden tlak a som šťastná, že môžem byť na turnaji takto dlho. Myslím si, že v tejto fáze turnaja sú už len samé náročné zápasy. Na druhej strane, cítim sa byt dobré pripravená. Hocičo si zápas vyžiada, viem, že som schopná zostať na kurte tak dlho, ako len bude treba. Bez ohľadu na to, či to dopadne dobre alebo nie,“ cituje web wtatennis.com 28-ročnú Kontovú, ktorá sa môže začiatkom februára 2020 predstaviť aj na Slovensku v rámci kvalifikácie o postup na finálový turnaj Pohára federácie.

Kontovej sa na grandslamoch darí

Britke sa momentálne darí na podujatiach veľkej štvorky. Na Roland Garros sa prebojovala do semifinále, vo Wimbledone bola vo štvrťfinále a túto métu dosiahla aj na US Open. Naopak, na podujatiach medzi spomínanými vrcholmi sezóny sa jej nedarilo a do štvrťfinále nepostúpila ani raz.

„Nemyslím si, že existuje nejaká magická formulka na grandslamové turnaje, ktorou si zaprajem, aby som na nich vydržala do konca. Už v prvom kole som mala ťažkú súperku, Dariu Kasatkinovú, s ktorom som mohla ľahko prehrať,“ vysvetlila niekdajšia štvorka svetového rebríčka, ktorá v ďalšom kole vyzve Ukrajinku Elinu Svitolinovú.

Plíšková tento rok nezvláda dôležité turnaje

Zatiaľ čo Kontová v aktuálnej sezóne predvádza na grandslamoch svoj najlepší tenis, Plíšková dôležité turnaje nezvláda podľa predstáv. Na Australian Open síce postúpila do semifinále, ale odvtedy bolo jej maximom len štvrté kolo.

„Na tréningoch som sa cítila dobre, ale zápasy boli horšie. V dueli proti Kontovej mi ‚štava‘ nechýbala, ale v tejto sezóne mám za sebou už 58 zápasov, tak nie je prekvapivé, že som občas uťahaná,“ objasnila Plíšková v rozhovore pre iDNES.cz.

Dvadsaťsedemročná praváčka získala v prebiehajúcej sezóne už tri tituly na troch rôznych povrchoch. Počas celého roka sa vyhýba výraznejším výkonnostným výkyvov, ale stále čaká na prvú grandslamovú trofej. V snahe zmeniť túto nepriaznivú bilanciu však neuvažuje nad absolvovaním nižšieho počtu turnajov.

„Ak sa cítim dobre, radšej hrám zápasy ako trénujem. Trénovať mesiac v kuse štyrikrát do roka, to by som nezniesla. Nie som ako Serena Williamsová. Ona sa do formy vždy nejak dostane, ale ja som iná,“ dodala Češka.

US Open – dvojhra žien – 4. kolo (osemfinále)

nedeľa

Johanna Kontová (V. Brit.-16) – Karolína Plíšková (ČR-3) 6:7 (1), 6:3, 7:5