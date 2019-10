Video: Kvitová si semifinále WTA Finals nezahrá, do semifinále postúpili Bartyová a Bencicová

Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová a Švajčiarka so slovenskými rodičmi Belinda Bencicová postúpili do semifinále dvojhry na koncoročnom šampionáte WTA Finals v čínskom Šen-čene. Obom debutantkám na tomto vrcholnom podujatí vo dvojhre sa to podarilo vďaka víťazstvám vo štvrtkových záverečných zápasoch Červenej skupiny.

Aktuálna svetová jednotka Bartyová zdolala Češku Petru Kvitovú za 90 minút 6:4, 6:2. Víťazka profitovala z presnejšej ruky, urobila až o 13 nevynútených chýb menej ako jej súperka (18-31). Rodáčka z Bílovca a dvojnásobná wimbledonská šampiónka Kvitová po roku opäť končí prestížne výberové podujatie bez víťazného zápasu.

Kvitovej plány padli po 51 minútach

Petra Kvitová pred zápasom vedela, že víťazstvo 2:0 na sety jej zabezpečí istotu postupu. Jej plány však padli už po 51 minútach duelu, pretože úvodné dejstvo prehrala 4:6. Zlomový bol piaty gem, v ktorom Austrálčanka prelomila podanie súperky. Naopak, víťazka Turnaja majsteriek z roku 2011, nevyužila ani jednu zo štyroch brejkbalových príležitostí, aj pre 20 nevynútených chyb.

Zverenka Jiřího Vaněka nezachytila úvod druhého setu a rýchlo prehrávala 0:4. Bartyová si komfortný náskok udržala a po 90 minútach ukončila stretnutie po treťom mečbale. „Myslím si, že dnes som hrala veľmi dobre. Bola som agresívna a darilo sa mi zahrávať víťazné údery. Som šťastná, že mám stále šancu zahrať si na tomto krásnom kurte,“ uviedla Bartyová v televíznom rozhovore, rodáčka z austrálskeho Ipswichu.

Bertensová zápas nedohrala

Bartyová sa stala víťazkou Červenej skupiny a do semifinále ju bude sprevádzať Bencicová. Dvadsaťdvaročná Švajčiarka vyhrala prvý set nad 27-ročnou Holanďankou Kiki Bertensovou 7:5 (prehrávala v ňom 3:5) a v druhom jej súperka za stavu 1:0 zápas vzdala.

Po prvom geme druhého setu Bertensová požiadala o lekárske ošetrenie a potom sa rozhodla predčasne skončiť. Oficiálne pre vírusovú chorobu. Bol to priamy súboj o postup medzi najlepšie štyri. Holanďanka obhajovala semifinálovú účasť spred roka, keď ešte turnaj WTA Finals hostil Singapur.

Bertensová aktuálne v Šen-čene počas turnaja nahradila v Červenej skupine Japonku Naomi Osakovú. Tá po jednom víťaznom zápase odstúpila pre zranenie ramena.

WTA Finals – dvojhra – Červená skupina

štvrtok

Ashleigh Bartyová (Aus.-1) – Petra Kvitová (ČR-6) 6:4, 6:2

Belinda Bencicová (Švaj.-7) – Kiki Bertensová (Hol.) 7:5, 1:0 – skreč, Bertensová odstúpila