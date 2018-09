Video: „Kyklop“ Firmino a jeho gól s prikrytým okom. FC Liverpool v šlágri Ligy majstrov zdolal PSG

LIVERPOOL 19. septembra (WebNoviny.sk) – Brazílskemu útočníkovi Robertovi Firminovi stačil dvadsaťminútový pobyt na ihrisku, aby sa z neho stal hrdina anglického futbalového klubu FC Liverpool v utorňajšom dueli 1. kola C-skupiny Ligy majstrov 2018/2019 proti parížskemu St. Germain (3:2).

V šlágri na Anfielde sa očakávala konfrontácia obávaných útočných trojzáprahov: Mohamed Salah, Firmino a Sadio Mané na jednej a Kylian Mbappé, Edinson Cavani a Neymar na druhej strane. V základných jedenástkach z týchto hráčov chýbal práve Firmino.

Brazílčanov náhradník Daniel Sturridge ho však zastúpil na výbornú – v 30. min rozjasal priaznivcov „The Reds“ presnou hlavičkou po centri Andyho Robertsona. Zakrátko nedávny prírastok do kádra Parížanov Juan Bernat nešikovne v šestnástke poslal k zemi Georginia Wijnalduma a James Milner sa z „bieleho bodu“ nepomýlil – 2:0.

Prikryté Firminovo ľavé oko

Tím spod Eiffelovky stihol ešte do prestávky znížiť zásluhou Belgičana Thomasa Meuniera a v 83. min mladík Mbappé dokonca vyrovnal, ale posledné slovo mal striedajúci Firmino. V nadstavenom čase sa dostal k lopte, pohral sa s dvojicou brániacich hráčov a pravačkou zakončil k vzdialenejšej žrdi.

Pri oslave víťazného zásahu „LFC“ Firmino zaujal prikrytím ľavého oka, s ktorým mal problémy od víkendového ligového zápasu s Tottenhamom Hotspur. Niekoľko dní naň poriadne nevidel, ale škrabance na rohovke sa do utorňajšieho stihli zahojiť a niekdajší hráč nemeckého Hoffenheimu bol k dispozícii trénerovi Jürgenovi Kloppovi. „Môžem znova otvoriť oko a teda aj hrať,“ hlásil koučovi niekoľko hodín pred stretnutím.

„Ešte deň pred zápasom nebola šanca, že by mohol hrať. Vôbec to nevyzeralo dobre. Ráno však prišiel za mnou a povedal mi: ´Tréner, som v poriadku´,“ prezradil Klopp. Ako pripomenulo štatistické twitterové konto OptaJoe, od začiatku ročníka 2017/2018 sa žiadny hráč v LM nezaslúžil o toľko gólov ako práve „kyklop“ Firmino – jedenásť ich strelil a sedem pripravil svojím spoluhráčom.

Musia zlepšiť nasadenie

Liverpoolský kouč Klopp vo vzájomnom dueli opäť prekonal krajana Thomasa Tuchela. Stalo sa tak aj vo štvrťfinále Európskej ligy 2015/2016, v ktorom Liverpool po úvodnej remíze 1:1 na pôde Borussie Dortmund doma v koncovke duelu vybojoval víťazstvo 4:3 a tým aj postup do ďalšej fázy.

„To je presne to, čo dokáže Liverpool. Zatlačí vás a riadne vám to sťaží,“ poznamenal Tuchel na adresu neúspešného finalistu uplynulého ročníka LM. Mimochodom, obidvoch Nemcov spája minulosť v Dortmunde, kde Kloppa po sedemročnom pôsobení v roku 2015 nahradil práve Tuchel. „Možno sme dnes mohli prejaviť trochu viac agresivity. V niektorých oblastiach musíme zlepšiť naše nasadenie,“ doplnil kormidelník PSG.

Liverpool na kontinentálnej pohárovej scéne v domácom prostredí neprehral ostatných 17 zápasov, zaznamenal v nich 12 výhier a 5 remíz. Do tejto sezóny vstúpil vo veľkom štýle. Zvíťazil vo všetkých piatich ligových zápasoch a formu z Premier League si preniesol aj do pohárovej Európy. Mužstvo od rieky Mersey vyhralo úvodných šesť súťažných stretnutí prvýkrát od sezóny 1961/1962.

„Bolo to skvelé. Boli sme statoční a ukázali veľké srdcia. Proti Parížu St. Germain sa nedá hrať na 95 %. Vzadu sme to však ustáli, veľmi dobre sme bránili a nepúšťali súpera do šancí. Bolo to super,“ poznamenal Klopp podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA).