Video: Lambova trojka v závere rozhodla o triumfe Charlotte, v NBA vysoko uspelo aj Orlando

CHARLOTTE 6. apríla (WebNoviny.sk) – Basketbalisti tímu Charlotte Hornets sa odmietajú vzdať sna zahrať si play-off basketbalovej NBA, v piatok zvíťazili nad druhým najlepším družstvom súťaže Torontom 113:111. Trojkou tri sekundy pred koncom o tom rozhodol krídelník Jeremy Lamb.

Jednoduchšia strela ako minule

Ten istý hráč pritom podobný kúsok predviedol aj pri predošlom meraní síl. Pred dvoma týždňami premenil zúfalú strelu takmer z polovice ihriska, tentokrát Kemba Walker na seba naviazal trojicu protihráčov a poslal mu loptu do rohu.

„Bola to trochu jednoduchšia strela ako minule. Kemba mi dal skvelú prihrávku, ja som iba vystrelil so sebaistotou,“ povedal podľa oficiálnej stránky Hornets Lamb, ktorý nastupuje ako náhradník a v tejto sezóne dal iba šiesty raz viac ako 20 bodov.

Orlando si vylepšilo pozíciu

Podobným hrdinom sa mohol stať veterán Dwayne Wade, no svoj pokus s klaksónom nepremenil a Miami prekvapujúco prehralo na palubovke Minnesoty 109:111. V tabuľke Východnej konferencie je aktuálne prvé pod čiarou, o jeden zápas za Detroitom i Brooklynom a o jeden pred Charlotte.

„Je to legenda a my sme mali veľké šťastie. Tento ročník si nezahráme play-off, no prečo by sme nemohli začať makať na postupe v budúcej sezóne už teraz,“ vyhlásila podľa TSN hlavná hviezda Minnesoty Karl-Anthony Towns.

Orlando si vylepšilo pozíciu v súboji o vyraďovaciu časť vysokým víťazstvom nad Atlantou. Duel Indiany s Bostonom bol už takmer istou generálkou ich súbojov v nadchadzajúcom 1. kole play-off a skončil sa suverénnym triumfom hosťujúcich Celtics.

Russell Westbrook ukončí tretíkrát v rade základnú časť s priemerom triple-double. V ostatných zápasoch sa rozohrávač Oklahomy City výrazne sústredil na asistencie, aby túto métu dosiahol a proti Detroitu ich nazbieral 15. Rovnaké štatistiky mal okrem neho už iba Oscar Robertson v roku 1962.