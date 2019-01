Video: Lana Del Rey zverejnila novú skladbu, v pláne má tiež vydať album

BRATISLAVA 9. januára (WebNoviny.sk) – Americká speváčka Lana Del Rey zverejnila skladbu Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it. Tridsaťtriročná rodáčka z New Yorku plánuje tento rok vydať album s názvom Norman Fucking Rockwell. Presný dátum však zatiaľ nezverejnila.

Na produkcii novinky sa podieľa Jack Antonoff. Štúdiovka bude obsahovať aj minuloročné single Mariners Apartment Complex a Venice Bitch, a tiež pieseň How to Disappear, ktorú speváčka predstavila vlani naživo.

Informácie pochádzajú z webstránky www.rollingstone.com a archívu agentúry SITA.