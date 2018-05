Video: LeBron predviedol ukážkovú hru v existenčnom zápase, o finalistovi NBA rozhodne 7. duel

NEW YORK 26. mája (WebNoviny.sk) – Finálová séria play-off Východnej konferencie basketbalovej NBA má dva kľúčové faktory. Prvým je domáce prostredie a tým druhým LeBron James.

Skutočný šampión

Oba sa prejavili v piatkovom šiestom zápase, v ktorom Cleveland na vlastnej palubovke zdolal Boston 109:99 a vynútil si rozhodujúci siedmy duel. Tridsaťtriročný „hviezdny“ LeBron nastrieľal 46 bodov, pridal 11 doskokov a deväť asistencií. Premenil päť pokusov spoza trojkového oblúka, z toho dva po sebe v kľúčových momentoch štvrtej štvrtiny.

LeBron James prekonal v tohtoročnom play-off hranicu 40 bodov po siedmy raz. V historickej štatistike je spoločne s Michaelom Jordanom na druhej priečke za Jerrym Westom, ktorému sa to podarilo osemkrát. Jeho rekord je v platnosti od roku 1965. Zároveň sa dostal na šieste miesto v historickej tabuľke v počte doskokov, s Karlom Maloneom ich majú na konte 2062.

„Je to radosť z hry. Ide o pocity, ktoré sa ťažko vysvetľujú,“ povedal po zápase LeBron. Z jeho výkonu mal radosť aj tréner Cavs Tyronn Lue: „Veľkolepé. Skutočný šampión. Potrebovali sme ho, najmä po zranení Kevina Lova.“ Ten musel odstúpiť už v prvej štvrtine po tom, ako sa hlavami zrazili s Jaysonom Tatumom. „Nebolo to pekné. Vôbec som ho nevidel. Prajem mu skoré uzdravenie,“ povedal Tatum, ktorý pokračoval v zápase a dosiahol 15 bodov.

Bude to peklo

LeBronovi sa v siedmych zápasoch darí. Dosiaľ má bilanciu päť víťazstiev a iba dve prehry. Cesta do jeho ôsmeho finále v sérii nebude jednoduchá. Celtics budú mať výhodu domáceho prostredia. V tejto sezóne vo vyraďovacej časti pred vlastnými divákmi nezaváhali ani raz s bilanciou 10:0.

Ani hráčov Bostonu nečaká prechádzka ružovou záhradou a dobre to vie aj Marcus Smart: „Bude to peklo. Musíme byť pripravení dať do toho všetko i vlastnú krv. Budeme však bojovať ža do konca, nech to bude stáť čokoľvek.“ Rozhodujúci zápas číslo 7 je v Bostone na programe z nedele na pondelok od 2.30 h SELČ.