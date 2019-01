Video: „Letci“ predĺžili víťaznú šnúru v NHL, štvorbodový Zajac prispel k triumfu „diablov“

PHILADELPHIA 29. januára (WebNoviny.sk) – Po prestávke vyplnenej Zápasom hviezd pokračovala základná časť zámorskej hokejovej NHL dvoma stretnutiami bez slovenskej účasti. V úvodnom dueli hráči Winnipegu Jets nepotvrdili úlohu papierového favorita a prehrali na klzisku Philadelphie Flyers 1:3.

Štvrté víťazstvo „letcov“

„Letci“ dosiahli už štvrté víťazstvo v sérii a postupne znižujú svoju stratu na priečky zaručujúce play-off. V ich drese podal výborný výkon mladý brankár Carter Hart, ktorý zneškodnil 31 z 32 striel súpera. Smerom dopredu sa najviac darilo Travisovi Konecnému s bilanciou 1+1.

„Myslím si, že on ani nevie spanikáriť, čo je dobré. Ak máte iba 20 rokov a takéto sebavedomie, je to obdivuhodné,“ pochválil Harta pre NHL.com kapitán Flyers Claude Giroux.

Štvorbodový Zajac

V druhom meraní síl medzi Pittsburghom Penguins a New Jersey Devils zvíťazili hostia presvedčivo 6:3. „Diabli“ týmto triumfom prerušili sériu troch prehier za sebou a „tučniaci“ naopak nezvládli štvrtý z ostatných piatich duelov.

Najväčší podiel na úspechu Devils mal Travis Zajac, ktorý dosiahol štyri body za jeden gól a tri asistencie.

„Podáva konzistentné výkony, vždy robí veci systematicky dobre a bojuje o každý puk. Je to jeden z hráčov, ktorí vyhrávajú množstvo súbojov v náročných situáciách na ľade a ak to robíte pravidelne, potom môžete kontrolovať zápas,“ vyjadril sa na adresu Zajaca pre NHL.com tréner New Jersey John Hynes.

Sumáre NHL

pondelok

Philadelphia – Winnipeg 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Góly: 30. Varone (Raffl, Folin), 39. Konecny (MacDonald), 57. J. Van Riemsdyk (Konecny) – 33. Roslovic (Trouba, Little)

Pittsburgh – New Jersey 3:6 (0:2, 1:2, 2:2)

Góly: 25. Brassard (M. Pettersson, Riikola), 53. Cullen, 59. Rust (Malkin, Dumoulin) – 14. Zajac (Wood, Santini), 15. Severson (Coleman, Zajac), 24. B. Boyle (Zacha), 33. Coleman (Zajac, Butcher), 52. Palmieri (Zajac, Johansson), 54. Zacha (Greene)