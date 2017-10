Video: Lewandowski hetrikom prekonal rekord Lubaňského, Poliaci sú krôčik od postup na MS 2018

JEREVAN 6. októbra (WebNoviny.sk) – „Lewy, prekonaj rekord už dnes,“ žiadali poľské médiá kapitána tamojšej futbalovej reprezentácie Roberta Lewandowského pred štvrtkovým zápasom v Arménsku v európskej časti kvalifikácie MS 2018.

Hviezdny zakončovateľ Bayernu Mníchov tieto želania vypočul. Hetrikom prispel k vysokému triumfu „poľskej orlice“ (6:1), a dostal sa na prvé miesto v počte zásahov za národné mužstvo. Lewandowski má po 90. dueli v najcennejšom drese na konte 50 gólov, v Jerevane predstihol legendárneho Wlodzimierza Lubaňského (48).

Poľsko má MS 2018 na dosah

Mužstvo trénera Adama Nawalku je blízko k postupu na svetový šampionát. Na definitívu potrebuje získať bod v nedeľňajšom domácom stretnutí s Čiernou Horou, prípadne zaváhanie Dánska v dueli s Rumunskom.

„Sme veľmi spokojní zo zisku troch bodov. Bol to náš cieľ. Hráči si zaslúžia veľkú pochvalu, od prvej do poslednej minúty bojovali s odhodlaním. Boli sme veľmi motivovaní a čo je dôležité, zachovali sme si chladné hlavy. A Robert Lewandowski? Bol fantastický, odviedol skvelú prácu a zapísal sa do histórie poľského futbalu. Môžem byť len šťastný, že je tu s nami. Určite ešte nepovedal posledné slovo,“ povedal poľský kouč Nawalka podľa webu sportowefakty.wp.pl.

Lewandowski má o gól viac ako Ronaldo

„Teším sa, že som Lubaňského predstihol ešte pred tridsiatkou. Budem sa ďalej snažiť, aby som strieľal góly,“ povedal pre Polsat 29-ročný Lewandowski, ktorý má v tomto eliminačnom cykle na konte už 15 presných zásahov. Viac gólov v Európe nezaznamenal žiaden strelec, v tesnom závese je Portugalčan Cristiano Ronaldo (14).

„Podarilo sa mi dostať na líderskú pozíciu medzi strelcami, ale nielen preto som šťastný. Vyhrali sme na ihrisku, kde sa väčšinou hrá ťažko. Od začiatku sme však ukázali, kto chce vyhrať a dávať góly. Keď sme hrali náš futbal, príležitosti prichádzali samé,“ doplnil Lewandowski.

Priznal, že po dosiahnutí hetriku už po ďalších góloch radšej nešiel. „Som v ohrození žltými kartami. Nemalo zmysel ísť do toho za každú cenu. Posledných 15-20 minút sme sa viacerí radšej šetrili,“ skonštatoval niekdajší hráč Zniczu Pruszków, Lechu Poznaň a Borussie Dortmund.