Video: Lietadlo po roku havarovalo na rovnakej diaľnici

Na diaľnicu v americkom Utahu sa zrútilo lietadlo, ktoré malo na rovnakej ceste nehodu aj minulý rok. Podľa hovorcu Federálneho leteckého úradu (FAA) Allena Kenitzera jednomotorový stroj v nedeľu strhol bilbord a zrútil sa neďaleko letiska Ogden-Hinckley na diaľnicu Interstate 15.

Inštruktor, jeho žiak a náhodný okoloidúci utrpeli zranenia. Úrady však bližšie detaily zatiaľ nezverejnili. To isté lietadlo vlani v máji narazilo do auta na Interstate 15, no vtedy sa nikomu nič nestalo.

Spomínané letisko v uplynulom období hlásilo niekoľko incidentov, jedným z nich je aj januárová havária na pristávacej dráhe.