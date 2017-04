Video: Listy sa podľa Matoviča otvárali už pred nariadením, Danka vyzval na odstúpenie

BRATISLAVA 26. apríla (WebNoviny.sk) – Listy adresované poslancom NR SR podľa Igora Matoviča (OĽaNO-NOVA) otvárali zamestnanci parlamentnej podateľne ešte skôr, ako dostali nariadenie od vedúceho Kancelárie NR SR Daniela Guspana.

Povedal to na tlačovej besede líder hnutia OĽaNO-NOVA Matovič. Zároveň vyzval predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS), na ktorého príkaz bolo podľa poslancov za OĽaNO-NOVA nariadenie vydané, aby do piatka do 12:00 odstúpil z funkcie druhého ústavného činiteľa krajiny, teda z funkcie šéfa parlamentu. „Vyzývam ho, aby odstúpil zo svojej funkcie, inak máme zabezpečenú dostatočnú podporu opozície pre mimoriadnu schôdzu s účelom odvolania kapitána Danka,“ povedal.

Praktiky komunizmu

Matovič povedal, že išiel do podateľne parlamentu, aby zistil, koľko listov sa k nemu nedostalo. „Včera (v utorok – pozn. red.) v škatuli bolo 20 listov, z toho jedna pohľadnica. Dnes bolo zadržaných zásielok nejako málo,“ povedal s tým, že pracovníčky podateľne mu povedali, že do krabice ukladajú zásielky, ktoré majú vulgárny alebo dehonestujúci obsah.

Dodal, že v utorok bolo zásielok 20, z čoho len jedna bola pohľadnica, ostatné boli otvorené obálky s listami. Dnes ich tam napočítal iba sedem. Na otázku, kde zvyšné obálky sú, pracovníčka odpovedala, že „prišiel môj pán riaditeľ a zobral ich pánovi Guspanovi“. „Chcel mu ukázať, aký tam je obsah. Čiže našu poštu nemá k dispozícii iba jediná pracovníčka,“ dodal Matovič. Povedal, že riaditeľom, ktorý listy Guspanovi odniesol, bol riaditeľ odboru obrany, bezpečnosti a ochrany Milan Marko, ktorý podľa Matoviča priniesol eštebácke praktiky do 21. storočia. „Zaviedol tu praktiky komunizmu,“ povedal Matovič. Uviedol, že zobral zásielky, ktoré prišli ešte pred tým, ako platilo nariadenie otvárať poštu, teda pred 7. aprílom.

Poslankyňa NR SR za OĽaNO-NOVA Veronika Remišová si však myslí, že Danko nemá odvahu na to, aby sám odstúpil. Podľa nej je však dôležité aj to, aby sa ospravedlnil všetkým ľuďom, ktorých listové tajomstvo takto porušil. „Pán Danko zodpovedá za činnosť Kancelárie NR SR. Vedúceho vymenúva a odvoláva predseda NR SR. Zodpovednosť podľa zákona má pán Danko,“ uviedla. Podľa poslanca Jána Budaja tento prípad nie je iba politickou záležitosťou, ale prípadom, keď sa priamo v NR SR pácha trestná činnosť. Všetci traja sa zhodli na tom, že nikdy neodmietli si nejakú poštu prevziať, lebo poštu si vyberajú zo svojich poštových priehradok, kam im ju dávajú zamestnanci parlamentu a priehradky majú uzamknuté.

Guspan pozastavil dve nariadenia

Nezaradení poslanci NR SR okolo Miroslava Beblavého sa prikláňajú k tvrdeniam OĽaNO-NOVA. „V utorok sme boli šokovaní informáciou, že v parlamentnej podateľni začali čítať a dokonca cenzurovať dôverné listy občanov poslancom NR SR. Aj z vlastnej skúsenosti môžeme potvrdiť, že bol takto neznámymi osobami otvorený list, ktorý obsahoval upozornenie na korupčné praktiky za súčasnej vlády. Tento list pritom okrem jedného listu papiera neobsahoval žiadnu ďalšiu látku či predmet. Očakávali sme okamžité ospravedlnenie predsedu NR SR občanom aj poslancom, zrušenie uvedeného príkazu a vyvodenie dôsledkov voči zodpovedným. Keďže sa nič z toho nestalo, podporíme návrh na odvolanie predsedu NR SR,” vyjadrili v spoločnom stanovisku s tým, že takéto odvolávanie by malo byť krajným riešením, predseda NR SR Andrej Danko ho však práve naplnil.

Vedúci Kancelárie Národnej rady SR Daniel Guspan dnes pozastavil dve nariadenia Rozhodnutia na zabezpečenie manipulácie s doručenými zásielkami v súvislosti s výskytom zásielok s nebezpečným materiálom zo 7. apríla. Pozastavil “nariadenie o otváraní obyčajných listových zásielok adresovaných na poslanca NR SR, pri ktorých nie je uvedený odosielateľ alebo je odosielateľom fyzická osoba“. Rovnako pozastavil nariadenie o ukladaní zásielok, ktoré obsahujú vulgarizmy alebo majú dehonestujúci charakter, bez evidovania a doručenia adresátovi. Tieto mali byť na tri mesiace odložené a po tejto lehote skartované. Vyplýva to z vyhlásenia vedúceho Kancelárie Národnej rady SR Daniela Guspana, ktoré poskytla agentúre SITA Kancelária NR SR.