Video: Liverpool v siedmom nebi, Maribor utŕžil v Lige majstrov rovnaký debakel ako Žilina

MARIBOR 18. októbra (WebNoviny.sk) – Je pekné prepísať kúsok histórie, asi sme si to po dobrom výkone zaslúžili, vravel po utorkovom zdrvujúcom triumfe 7:0 v Maribore kouč FC Liverpool Jürgen Klopp.

Jeho zverenci zdevastovali domácich štyrmi gólmi už v prvom polčase, v tom druhom potom zatĺkli ďalšie tri klince do ich rakvy.

Žilina rovnako podľahla Marseille

The Reds pritom predtým v skupinovej fáze Lige majstrov ťahali sériu siedmich stretnutí bez víťazstva a v tomto súťažnom ročníku mali doteraz v E-skupine na konte „len“ remízy doma so Sevillou (2:2) a v Moskve proti Spartaku (1:1).

„Je skvelé, ak sa vám niečo podarí po prvý raz v histórii takého úspešného klubu, akým je FC Liverpool. Domáci hráči boli pred zápasom optimisti, lebo anglický tím predtým u nich nevyhral. Teraz sme všetko rekordne zmenili. Bola to pre nás výzva a zápas nám vyšiel nad očakávania. Výsledok 7:0 nám musí pomôcť do ďalšej fázy sezóny. Samozrejme, viem, že najbližší súboj s Tottenhamom bude s iným skóre na konci,“ povedal Jürgen Klopp podľa webu UEFA.

Rekordných súvislostí výsledku 7:0 je hneď niekoľko. Ide o vyrovnanie najvyššieho víťazstva, resp. najhoršej domácej prehry tímu v Lige majstrov. Doteraz sa rovnakým výsledkom, teda 0:7, skončili iba dva zápasy – BATE Borisov – Šachtar Doneck v októbri 2014 a pamätný súboj MŠK Žilina – Olympique Marseille v novembri 2010.

Kloppova radosť z výsledku

Liverpool aktuálne dosiahol aj najvyššie víťazstvo anglického tímu u súpera v pohárovej Európe, ak sa berú do úvahy zápasy Ligy majstrov či Európskej ligy. Doteraz ním bolo 6:0 v podaní Leedsu United na trávniku nórskeho Lynu v októbri 1969 a tiež rovnaký triumf Manchestru United nad írskym Shamrockom Rovers v septembri 1957.

Podľa štatistického webu OptaJoe 7:0 vonku vyhral aj Arsenal v roku 1993 v Liége nad Standardom, ale vtedy išlo o dnes už neexistujúci Pohár víťazov pohárov.

„Zohrali sme veľký zápas. Toto víťazstvo nám vylepšilo pozíciu v skupine, musíme z neho vyťažiť do ďalších súbojov. V predchádzajúcich stretnutiach sme si tiež utvorili veľa šancí, ale nepadli z nich góly. To sa teraz zmenilo,“ cituje dvojgólového útočníka Liverpoolu Mohameda Salaha portál uefa.com. Okrem tohto Egypťana strelil dva góly aj Brazílčan Roberto Firmino a po jednom pridali jeho krajan Philippe Coutinho, Alex Oxlade-Chamberlain a tiež 19-ročný mladík z obrany Trent Alexander-Arnold.

Slovinský denník Delo na svojom webe po zápase rezignovane napísal: „Červená mašina nás mlela od začiatku a zastavila sa na sedmičke.“ Anglický Daily Mail zasa vyrukoval s opačným titulkom: „Liverpool oživil svoje šance v Lige majstrov po úžasnom víťazstve 7:0 v Slovinsku, ktorým sa dostal na čelo E-skupiny.“

„Bude náročné prekonať tento rekord. Je naozaj vzácne dosiahnuť výsledok 7:0. Keďže sme to dokázali, znamená to, že sme odviedli neuveriteľne dobrú robotu. Mám z toho veľkú radosť,“ nadchýnal sa tréner FC Livepool Klopp.

Maribor zaskočil skorý gól Firmina

Súčasnému tímu The Reds predsa len ešte jeden gól chýbal na absolútny klubový rekord, čo sa týka výšky víťazného skóre v Lige majstrov. Ich predchodcovia spred desiatich rokov naložili tureckému Besiktasu Istanbul v domácom prostredí 8:0. Zápas odohrali na Anfield Road 6. novembra 2007.

Tréner NK Maribor Darko Milanič priznal, že jeho zverencov zaskočil skorý gól Roberta Firmina zo 4. min. „To nás hneď skraja limitovalo. Odvtedy moji hráči akoby neboli na ihrisku vo svojej koži . A keď bolo po 20 minútach 0:3, vysokej prehre sa už nedalo vyhnúť. Celkovo však nie sme takí slabí, ako ukazuje výsledok. To by sme predsa museli rovnako vysoko prehrať aj predchádzajúce dva zápasy,“ povedal Milanič aj pre slovinské médiá. Jeho tím má po troch kolách v E-skupine na konte 1 bod za domácu remízu so Spartakom Moskva (1:1).

Práve Spartak Moskva sa v utorok postaral o ďalší nečakaný výsledok v E-skupine, keď doma jasne prevýšil FC Sevilla 5:1. Z pohľadu španielskeho tímu ide o najhoršiu prehru v histórii jeho účinkovania v Lige majstrov. V pohárovej Európe celkovo schytali Sevillčania ešte útrpnejších 0:8 na trávniku Realu Madrid v roku 1958. Vtedy však debutovali v tzv. Európskom pohári.