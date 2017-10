Video: Liverpool v šlágri Premier League dominoval, ale Manchester United neporazil

LIVERPOOL 14. októbra (WebNoviny.sk) – V sobotňajšom šlágri 8. kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže Premier League medzi FC Liverpool a Manchestrom United (0:0) sa diváci gólu nedočkali. Hoci domáci tím mal väčšinu zápasu prevahu, výborného brankára Davida de Geu jeho hráči neprekonali. Manchester United si uchoval čisté konto v deviatich z ostatných desiatich ligových zápasov.

Najbližšie ku gólu bol Emre Can

Obraz hry sa prakticky od prvej do poslednej minúty nemenil. Manchester United sa predstavil na Anfielde s defenzívnou taktikou, do útoku sa príliš nehrnul. Tréner „The Reds“ Jürgen Klopp v pozápasovej reakcii jedinou vetou, ktorú citoval portál BBC, vystihol dianie na trávniku: „Manchester United si prišiel po bod a aj ho získal.“

Nemecký tréner ešte dodal: „Isteže, takto nemôžete hrať na pôde Liverpoolu, ale pre Manchester United je to v poriadku.“ Najväčšiu šancu Liverpoolu zahodil v 57. min Emre Can, keď z niekoľkých metrov volejom netrafil bránku. V druhom polčase tempo hry upadlo, vzruchu bolo málo.

ManUtd mal iba jednu šancu

Zverenci Jürgena Kloppa sa pokúšali o dobytie súperovej bránky, utvorili si zopár príležitostí, kľúč od bránky De Geu však nenašli. Španielsky brankár sa zaskvel napríklad pri strele Joela Matipa v 36. min stretnutia, keď vytiahol zákrok na spôsob gymnastického „špagáta“. Všetky štatistické ukazovatele hovoria v prospech Liverpoolu: držanie lopty 62 – 38 (v percentách), strely 19:6, strely na bránku 5:1, rohy 7:3, iba na góly to bolo nerozhodne.

Hostia mali v zápase iba jednu šancu, tesne pred polčasovou prestávkou si brankár Liverpoolu Simon Mignolet poradil so strelou Romela Lukakua. Bol to jediný strelecký pokus United, ktorý smeroval v dueli do priestoru troch žrdí. „V prvom polčase sme mali totálnu kontrolu, v druhom som potreboval moju lavičku, ale ja ju nemám,“ tlmočila vyjadrenie trénera Manchestru United Josého Mourinha webstránka BBC.

Svoje slová portugalský kouč doplnil: „V druhej časti hry bol Nemanja Matič unavený a ja som nemal riešenia na lavičke. Striedaniami som sa snažil vniesť viac dynamiky do nášho útoku, stratili sme však silu a energiu, kontrolovali sme stred poľa. Keďže som nemal šancu zmeniť smerovanie hry, bod je pozitívom.“

Premier League – 8. kolo:

výsledok sobotňajšieho zápasu

Liverpool – Manchester United 0:0