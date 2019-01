Video: Londýnske derby zvládol Arsenal, uspel aj Liverpool a Dúbravka s ďalším čistým kontom

LONDÝN 19. januára (WebNoviny.sk) – Futbalisti Arsenalu zvíťazili v sobotňajšom zápase 23. kola najvyššej anglickej súťaže nad mestským rivalom Chelsea 2:0. V londýnskom derby sa všetko podstatné udialo už v prvom polčase.

Počiatočnú aktivitu „kanonierov“ pretavil v 14. min do strelenia vedúceho gólu Alexandre Lacazette a následne na neho nadviazal Laurent Koscielny. Francúzsky obranca sa po centri z ľavej strany presadil proti piatim hráčom súpera a skóroval netypicky ramenom. Hostia sa v druhom polčase na výraznejší tlak nezmohli a na brankára Lena vyslali jedinú strelu. Arsenal tak po dnešku stráca na „The Blues“ už len tri body.

Víťazný gól Maného

V sobotňajšom programe sa tešil z triumfu aj Liverpool, ktorý na domácom štadióne zdolal Crystal Palace tesne 4:3. The Reds pritom do zápasu nevstúpili vôbec dobre, keď po prvom polčase prehrávali gólom Androsa Townsenda. V druhom polčase síce Mohamed Salah a Roberto Firmino otočili skóre v prospech domácich, no Londýnčanom sa podarilo znova vyrovnať zásluhou Jamesa Tomkinsa.

Štvrťhodinu pred koncom opäť skóroval Mohamed Salah, následne bol vylúčený James Milner, ale zverenci Jürgena Kloppa napriek početnému oslabeniu skórovali zásluhou Sadia Maného. Tento gól sa ukázal napokon ako víťazný, keďže pár sekúnd pred záverečným hvizdom znížil na konečných 4:3 Max Meyer.

Newcastle v boji o záchranu

Newcastle v bránke s Martinom Dúbravkom dosiahol dôležité víťazstvo v boji o záchranu v najvyššej súťaži, keď zdolal Cardiff 3:0 vďaka netradičnému dvojgólovému strelcovi Fabianovi Schärovi, tretí gól pridal v nadstavenom čase Ayoze Pérez.

Rodák zo Žiliny si tak pripísal už siedme čisté konto v sezóne a v tejto štatistike patrí medzi ligovú elitu. Manchester United nezaváhal ani v siedmom súťažnom zápase za sebou pod vedením nórskeho kormidelníka Oleho Gunara Solskjaera, keď pred vlastnými divákmi zdolal Brighton tesne 2:1.

Vlastný gól kapitána Coadyho

V úvodnom sobotňajšom dueli zvíťazil Wolverhampton nad Leicesterom City 4:3. Domáci mali skvelý štart do zápasu a už po dvanástich minútach viedli dvojgólovým rozdielom – strelecky sa presadili Diogo Jota a Ryan Bennett. Krátko po zmene strán sa „líškam“ podarilo vyrovnať, keď im pomohol aj vlastný gól domáceho kapitána Conora Coadyho.

Zverenci Nuna Espírita Santa po hodine hry znovu viedli, ale v 87. min Wes Morgan presnou hlavičkou vyrovnal skóre na 3:3. Už sa zdalo, že sa zápas skončí remízou, ale v nadstavenom čase skompletizoval hetrik portugalský útočník Diogo Jota.

Premier League – 23. kolo

výsledky sobotňajších stretnutí

Wolverhampton – Leicester City 4:3 (2:0)

Góly: 4. a 64. a 90.+ Jota, 12. R. Bennett – 47. Gray, 51. Coady (vlastný), 87. W. Morgan

Bournemouth – West Ham 2:0 (0:0)

Góly: 54. Wilson, 90.+ King

FC Liverpool – Crystal Palace 4:3 (0:1)

Góly: 47. a 75. Salah, 53. Firmino, 90.+ Mané – 34. Townsend, 65. Tomkins, 90.+ Meyer ČK: 89. Milner (Liverpool, po druhej ŽK)

Manchester United – Brighton 2:1 (2:0)

Góly: 27. Pogba (z pok. kopu), 42. Rashford – 72. Gross

Newcastle – Cardiff 3:0 (1:0)

Góly: 24. a 63. Schär, 90.+ Ayoze Pérez

Southampton – Everton 2:1 (0:0)

Góly: 50. Ward-Prowse, 64. Digne (vl.) – 90.+ Sigurdsson

Watford – Burnley 0:0

Arsenal – FC Chelsea 2:0 (2:0)

Góly: 14. Lacazette, 39. Koscielny

Tabuľka Premier League

1. FC Liverpool 23 19 3 1 54:13 60

2. Manchester City 22 17 2 3 59:17 53

3. Tottenham 22 16 0 6 46:22 48

4. Chelsea 23 14 5 4 40:19 47

5. Arsenal 23 13 5 5 48:32 44

6. Manchester United 23 13 5 5 46:33 44

7. Watford 23 9 6 8 32:32 33

8. Wolverhampton 23 9 5 9 27:31 32

9. Leicester 23 9 4 10 29:29 31

10. West Ham 23 9 4 10 30:34 31

11. Everton 23 8 6 9 34:33 30

12. Bournemouth 23 9 3 11 33:42 30

13. Brighton 23 7 5 11 25:32 26

14. Crystal Palace 23 6 4 13 23:32 22

15. Southampton 23 5 7 11 25:40 22

16. Burnley 23 6 4 13 23:43 22

17. Newcastle 23 5 6 12 19:31 21

18. Cardiff 23 5 4 14 19:44 19

19. Fulham 22 3 5 14 20:49 14

20. Huddersfield 22 2 5 15 13:37 11