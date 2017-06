Video: Malý kufor a veľa vecí? Návod, ako zbalíte všetko

reklama:

reklama:

reklama:

Máte veľa vecí, no malý kufor? Nevadí! Tu je riešenie. Skvelý videonávod, ako si zbaliť do kufra všetky veci, ktoré potrebujete.

Čas dovoleniek sa už nezadržateľne blíži. Určite sa ani vy už neviete dočkať, však? Ešte pred odchodom je však potrebné vybaviť a zabezpečiť niekoľko vecí. Jednou z nich je aj pobaliť kufre. Túto aktivitu však mnohí nemajú radi. Boja sa totiž, že do svojho kufra sa im nevmestí všetko, čo by chceli a bude to trvať celú večnosť.

Patríte tiež medzi tých, ktorí balenie na dovolenku nemajú až tak radi? Odteraz to bude aj pre vás hračka. Je tu skvelý videonávod, ako si zbalíte do svojho kufra všetko, čo potrebujete. Pozrite si video a naučte sa baliť veci ako profík. Hor sa do toho a následne si užite svoju dovolenku.

Video: Ako sa šikovne zbaliť aj do malého kufra