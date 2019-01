Video: ManCity triumfom nad FC Liverpool zamotal boj o titul, Guardiola označil Silvu za „motorovú myš“

MANCHESTER 4. januára (WebNoviny.sk) – Bitka o majstrovskú trofej v anglickej futbalovej Premier League 2018/2019 bude ešte napínavá. Zariadili to minulosezónni šampióni z Manchestru City, ktorí si vo štvrtkovom šlágri 21. kola doma na Etihad Stadium poradili s FC Liverpool (2:1). Lídrovi tabuľky uštedrili premiérovú ligovú prehru v aktuálnom ročníku a priblížili sa k nemu na rozdiel štyroch bodov.

„Na hráčov som veľmi pyšný, ale nie iba pre tento duel. V období Vianoc sme prehrali dva zápasy v priebehu štyroch dní, ale nedá sa zabudnúť na to, čo sme urobili za doterajších 16 mesiacov. Takto musíme hrať aj v Lige majstrov. Nebáli sme sa, nemali sme strach, súpera sme dostali pod veľký tlak… Znížili sme odstup na lídra súťaže. Nepamätám si takú vyrovnanú ligu. Ak by sme dnes prehrali, bolo by pravdepodobne po všetkom. Každý zápas je pre nás ako finále,“ povedal tréner „Citizens“ Pep Guardiola podľa BBC Sport.

Domáci sa ujali vedenia krátko pred prestávkou v 40. min, keď Argentínčan Sergio Agüero z uhla ľavačkou prestrelil Alissona Beckera. „The Reds“ sa dočkali vyrovnania v 64. min – Brazílčan Roberto Firmino vyťažil z pekného priťuknutia od Andyho Robertsona. Posledné slovo však mal nemecký mladík v drese ManCity Leroy Sané. V 72. min si prebral prihrávku od Raheema Sterlinga a krížnou strelou od žrde rozhodol.

Guardiola chválil najmä Silvu

Kouč Guardiola sa pri hodnotení zápasu pristavil aj pri jednotlivcoch. Pochválil predovšetkým portugalskú „motorovú myš“ Bernarda Silvu. Dvadsaťštyriročný rodák z Lisabonu, ktorému pre zranenie ušla účasť na „zlatých“ ME 2016 vo Francúzsku, v zápase nabehal 13,7 km – najviac spomedzi všetkých hráčov v doterajšom priebehu sezóny v Premier League.

„Bol neuveriteľný. Zvádzal súboje s Virgilom van Dijkom a znova ukázal, že výška nie je všetko. Samozrejme, chcel by som mal vyššie mužstvo, boli by sme na tom fyzicky lepšie oproti niektorým tímom. Bernardo bol najnižší na ihrisku, ale robil všetko, vyhral všetky osobné súboje. Dávno som v podaní jedného hráča nevidel taký dobrý výkon, a to nielen pri hre s loptou,“ poznamenal 47-ročný Španiel.

Hralo sa v enormnom zaťažení

Liverpool v úvodných dvadsiatich zápasoch tohto ligového ročníka ani raz neokúsil trpkosť prehry. Dosiahol 17 výhier a tri remízy. V dejinách súťaže si lepšie počínali iba Manchester City v sezóne 2017/2018 (neprehral úvodných 22 kôl, pozn.), Manchester United v edícii 2010/2011 (24) a Arsenal Londýn, ktorý v sezóne 2003/2004 neprehral ani raz.

„Bol to veľký tlak. Hralo sa v enormnom nasadení. V určitých chvíľach sme mali smolu, povedal by som, že sme mali menej šťastia ako Manchester City. V zápase boli chvíle, v ktorých súper dominoval, ale dokázali sme sa vrátiť do stretnutia a mali sme veľké šance. V takýchto momentoch však musíte skórovať, čo sa nám nepodarilo. Na druhej strane Agüero dostal loptu do bránky z takmer nemožného uhla. Prehrali sme, ale chlapcom som povedal, že je to v poriadku. Nie je to náš najväčší problém,“ skonštatoval po stretnutí liverpoolský kormidelník Jürgen Klopp.