Video: ManUnited v osemfinále Ligy majstrov šokoval PSG, AS Rím po predĺžení padol v Porte

PARÍŽ / PORTO 6. marca (WebNoviny.sk) – Futbalisti parížskeho klubu St. Germain sa tretí rok za sebou rozlúčili s Ligou majstrov v osemfinálovej fáze. Mužstvo trénera Thomasa Tuchela malo pred stredajšou domácou odvetou proti Manchestru United z úvodného stretnutia náskok 2:0, ale pred vlastnými fanúšikmi v Parku princov zlyhalo a zraneniami zdecimovanému súperovi podľahlo 1:3.

Už v 2. min po chybe parížskej defenzívy skóroval Romelu Lukaku. Zanedlho síce vyrovnal španielsky ľavý obranca Juan Bernat, no belgický „útočný tank“ v 30. min znovu prinavrátil vedenie „červeným diablom“, keď zblízka dorazil loptu do siete po zaváhaní Gianluigiho Buffona.

Hrdinom bol Rashford

Hrdinom hostí bol nakoniec útočník Marcus Rashford, ktorý v nadstavenom čase druhého dejstva premenil pokutový kop.

ManUnited z ôsmich dvojzápasových konfrontácií s mužstvami z „krajiny galského kohúta“ odišiel ako víťaz v siedmich prípadoch. Neuspel iba raz – vo štvrťfinále LM 1997/1998 proti AS Monako (0:0 vonku, 1:1 doma), pričom za United v odvete skóroval práve ich súčasný kormidelník Ole Gunnar Solskjaer.

VAR pomohol aj v Porte

V druhej stredajšej osemfinálovej odvete medzi FC Porto a AS Rím sa rozhodlo až v predĺžení. „Draci“ v riadnom hracom čase triumfovali 2:1, týmto výsledkom v prospech domácich sa skončil aj prvý zápas v Ríme na trávniku semifinalistu uplynulej edície. V pridanej tridsaťminútovke sa do streleckej listiny zapísal iba brazílsky obranca z tímu Porťanov Alex Telles, keď v 117. min premenil penaltu po faule Alessandra Florenziho. Rovnako ako v Paríži, aj v Porte odobril jedenástkový verdikt až systém videoasistenta rozhodcu (VAR).

Porto prekonalo AS Rím v pohárovej Európe aj do tretice. V ročníku 2016/2017 portugalský tím nepustil Rimanov do skupinovej časti LM, keď v play-off po domácej remíze 1:1 v odvete zvíťazil vo „večnom meste“ 3:0. Oba kluby sa stretli aj v 2. kole Pohára víťazov pohárov 1981/1982, do štvrťfinále vtedy postúpili hráči portugalského zástupcu (2:0 doma, 0:0 vonku, pozn.).