Video: ManUtd, FC Bazilej, AS Rím a Juventus postúpili do osemfinále Ligy majstrov

Vstup do galérie TU!

BRATISLAVA 5. decembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti Manchestru United, FC Bazilej, AS Rím a Juventusu Turín sa prebojovali do jarného osemfinále Ligy majstrov 2017/2018.

Rozhodli o tom výsledky utorňajších stretnutí záverečného 6. kola hlavnej fázy najprestížnejšej európskej klubovej pohárovej súťaže. Už predtým mali istotu nadstavby z predmetných skupín A-D Paríž St. Germain, Bayern Mníchov, FC Chelsea a FC Barcelona.

Zo skupín E-H si v predstihu zabezpečili definitívu vyraďovacej časti Manchester City, Besiktas Istanbul, Tottenham Hotspur a Real Madrid, zostávajúce štyri tímy sa pridajú v stredu.

Utorňajšie dianie v LM zároveň stanovilo, že do 1/16-finále Európskej ligy sa z tretích priečok v skupinách A-D presunú CSKA Moskva, Celtic Glasgow, Atlético Madrid a Sporting Lisabon.

Liga majstrov 2017/2018

výsledky utorňajších stretnutí záverečného 6. kola skupinovej fázy

A-skupina

Manchester United (Angl.) – CSKA Moskva (Rus.) 2:1 (0:1)

Góly: 64. R. Lukaku, 66. Rashford – 45.+ Dzagojev, rozhodoval: Rocchi (Tal.)

Zostavy:

Manchester: Romero – Lindelöf, Smalling, Blind – A. Valencia (72. Tuanzebe), Shaw – P. Pogba, Ander Herrera (67. McTominay) – Mata, Rashford – R. Lukaku (74. Martial)

CSKA: Akinfejev – V. Berezuckij, Vasin, Ignaševič – Mario Fernandes, Nababkin (90.+ Chosonov) – Golovin, Kučajev – Vitinho (82. Žamaletdinov), Dzagojev – Čalov (65. Gorďušenko)

Benfica Lisabon (Portug.) – FC Bazilej (Švaj.) 0:2 (0:1)

Góly: 5. Elyounoussi, 65. Oberlin, rozhodoval: Gil Manzano (Šp.)

Zostavy:

Benfica: Svilar – Douglas, Lisandro López, Jardel, Eliseu – Samaris (73. A. Almeida) – Joao Carvalho, Pizzi (73. Gabriel) – Živkovič, Diogo Goncalves (62. Jonas) – Seferovič

Bazilej: Vaclík – Suchý, Akanji, Eder Balanta – T. Xhaka, Zuffi – Lang, Petretta (82. Riveros) – Steffen (90.+ Fransson), Oberlin (88. Bua), M. Elyounoussi

Tabuľka A-skupiny

1. Manchester United 6 5 0 1 12:3 15 – postup do osemfinále LM

2. Bazilej 6 4 0 2 11:5 12 – postup do osemfinále LM

3. CSKA Moskva 6 3 0 3 8:10 9 – postup do šestnásťfinále EL

4. Benfica 6 0 0 6 1:14 0

B-skupina

Celtic Glasgow (Škót.) – Anderlecht Brusel (Belg.) 0:1 (0:0)

Gól: 62. Šimunovič (vlastný), rozhodoval: Jug (Slovin.)

Zostavy:

Celtic: Gordon – Lustig, Boyata, Šimunovič, Tierney – S. Brown, S. Armstrong (46. Ntcham) – Forrest, McGregor, S. Sinclair (46. Rogič) – Dembélé (74. Édouard)

Anderlecht: Boeckx – Appiah (90. Bruno), Kara Mbodji (75. Josué Sá), Spajič, Obradovič – Dendoncker, Kums – Gerkens (78. Teodorczyk), Trebel – Hanni – Onyekuru

Bayern Mníchov (Nem.) – Paríž Saint-Germain (Fr.) 3:1 (2:0)

Góly: 8. Lewandowski, 37. a 69. Tolisso – 50. Mbappé, rozhodoval: Cakir (Tur.)

Zostavy:

Bayern: Ulreich – Kimmich, Süle, Hummels, Alaba (85. Rafinha) – Rudy – Coman, Tolisso, James Rodríguez (83. A. Vidal), F. Ribéry (67. Th. Müller) – Lewandowski

Paríž: Areola – Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva (72. Kimpembe), Kurzawa – Rabiot – Verratti, Draxler (90. Lo Celso) – Mbappé, Neymar – Cavani

Tabuľka B-skupiny

1. PSG 6 5 0 1 25:4 15 – postup do osemfinále LM

2. Bayern 6 5 0 1 13:6 15 – postup do osemfinále LM

3. Celtic 6 1 0 5 5:18 3 – postup do šestnásťfinále EL

4. Anderlecht 6 1 0 5 2:17 3

C-skupina

AS Rím (Tal.) – FK Karabach (Azer.) 1:0 (0:0)

Gól: 53. Perotti, rozhodoval: Stieler (Nem.)

Zostavy:

Rím: Alisson – Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov – De Rossi – Nainggolan, Strootman – El Shaarawy (72. Gerson), Perotti (81. Pellegrini) – Džeko

Karabach: Šehič – Medvedev, Rzezniczak, Junuszade, Guerrier – Garajev – Izmajlov (72. Quintana), Michel, Richard Almeyda, Madatov (85. Ramazanov) – Ndlovu (85. Šejdajev)

FC Chelsea (Angl.) – Atlético Madrid (Šp.) 1:1 (0:0)

Góly: 75. Savič (vlastný) – 56. Saúl Ňíguez, rozhodoval: Makkelie (Hol.)

Zostavy:

Chelsea: Courtois – Azpilicueta, A. Christensen, Cahill – Kanté – Fábregas, Bakayoko (64. Pedro) – Moses, Zappacosta (73. Willian) – E. Hazard – Morata (81. Batshuayi)

Atlético: Oblak – Giménez (79. Vietto), Savič, Lucas – Gabi (78. Correa), Saúl Ňíguez – Thomas, Filipe Luis – Koke – Fernando Torres (57. Carrasco), Griezmann

Tabuľka C-skupiny

1. AS Rím 6 3 2 1 9:6 11 – postup do osemfinále LM

2. Chelsea 6 3 2 1 16:8 11 – postup do osemfinále LM

3. Atlético Madrid 6 1 4 1 5:4 7 – postup do šestnásťfinále EL

4. Karabach 6 0 2 4 2:14 2

D-skupina

Olympiakos Pireus (Gréc.) – Juventus Turín (Tal.) 0:2 (0:1)

Góly: 15. Cuadrado, 90. Bernardeschi, rozhodoval: Fernández Borbalán (Šp.)

Zostavy:

Pireus: Proto – Elabdellaoui, Engels, Nikolau, Kutris – Romao, Tachcidis – Pardo, Odjidja-Ofoe (62. Fortunis), Sebá (46. Marin) – Djurdjevič (71. Ben)

Juventus: Szczesny – De Sciglio, Barzagli (70. Rugani), Benatia, Alex Sandro – Khedira, Matuidi – Cuadrado (84. Bernardeschi), Dybala (62. Pjanič), Douglas Costa – G. Higuaín

FC Barcelona (Šp.) – Sporting Lisabon (Portug.) 2:0 (0:0)

Góly: 59. Paco, 90.+ Mathieu (vlastný), rozhodoval: Thomson (Škót.)

Zostavy:

Barcelona: Cillessen – Nelson Semedo, Piqué (64. Busquets), Vermaelen, Digne – André Gomes – Rakitič, D. Suárez – Vidal (61. Messi), L. Suárez (75. Paulinho), Paco Alcácer

Sporting: Rui Patrício – Piccini, Coates, Mathieu, Bruno César (64. Coentrao) – Battaglia, William Carvalho – Ristovski (46. Gelson Martins), Bruno Fernandes, Acuna – A. Ruiz (46. Dost)

Tabuľka D-skupiny

1. Barcelona 6 4 2 0 9:1 14 – postup do osemfinále LM

2. Juventus 6 3 2 1 7:5 11 – postup do osemfinále LM

3. Sporting Lisabon 6 2 1 3 8:9 7 – postup do šestnásťfinále EL

4. Olympiakos 6 0 1 5 4:13 1