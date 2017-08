Video: Marczyňski zdolal Poljanského v 6. etape Vuelta a Espaňa, Froome stále lídrom

SAGUNTO 24. augusta (WebNoviny.sk) – Poliak Tomasz Marczyňski z belgického tímu Lotto Soudal sa stal víťazom šiestej etapy na cyklistických pretekoch Vuelta a Espaňa, ktorá mala štart vo Vila-Reale a po 204,4 km vyvrcholila v prístavnom Sagunte v provincii Valencia.

Marczyňski sa presadil v záverečnom špurte trojčlennej skupiny v úniku, keď zdolal krajana Pawla Poljanského (Bora-Hansgrohe) a Španiela Enrica Masa (Quick-Step Floors). S mankom 8 sekúnd finišoval na štvrtom mieste Španiel Luis León Sánchez (Astana). Tridsaťtriročný skúsený Marczyňski si pripísal prvý triumf na pretekoch kategórie Grand Tour a celkovo siedmy v kariére.

“Veľa ľudí ma pred dnešnou etapou motivovalo, že možné je všetko. Šiel som do úniku a veril som, žeby to mohlo vyjsť až do konca. Najmä posledné stúpanie bolo náročné, bolo tam veľa aktivity, ale snažil som sa byť čo najviac vpredu. Napokon to vyšlo a toto víťazstvo si určite veľmi užijem,” povedal Tomasz Marczyňski v priamom prenose Eurosportu.

Brit Chris Froome (Sky) o máličko zvýšil náskok na čele celkového priebežného poradia z desiatich na jedenásť sekúnd pred Kolumbijčanom Estebanom Chavesom (Orica-Scott), keďže pôvodne druhý Američan Tejay van Garderen (BMC Racing) po dvoch pádoch nabral väčšie časové manko.

Tretia priečka po novom patrí Írovi Nicolasovi Rocheovi (BMC Racing) s odstupom 13 sekúnd. Vuelta pokračuje už štvrtý deň bez slovenskej účasti, v nedeľu musel pre žalúdočné problémy odstúpiť Michael Kolář z Bory-Hansgrohe.

Etapa so štyrmi horskými prémiami

Štvrtková etapa bola ďalšou stredohorskou v členitom teréne so štyrmi horskými prémiami tretej a jedným druhej kategórie, cyklisti celkovo nastúpali vyše 2 700 výškových metrov. V úniku dňa sa ocitlo 27 pretekárov zo 16 tímov, najpočetnejšie zastúpenie s tromi mužmi mali Movistar (Antonio Pedrero, José Joaquín Rojas, Marc Soler) a Astana (Sergej Černeckij, Jesper Hansen, Luis León Sánchez).

Náskok utečencov sa pohyboval zväčša medzi 2-3 minútami, ale nebol zásadný. Stále početná 22-členná skupina po 158 km začala stúpať na poslednú vrchársku prémiu dňa Puerto del Garbí s dĺžkou 9,3 km a priemerným sklonom 5,1%. Hlavná skupina favoritov na čele s lídrom celkového poradia Chrisom Froomom mala vtedy odstup 2:30 min.

A potom sa začali diať veci. Aktívny Alberto Contador (Trek-Segafredo) rozpáral skupinu favoritov a krok s ním v stúpaní držali iba Chris Froome )Sky) a Jan Polanc (UAE Team Emirates). Druhý muž priebežného poradia Tejay van Garderen (BMC Racing) nečakane spadol a zrejme vycúval z boja o celkovú klasifikáciu.

Marczyňski mal najviac síl

Contador s Froomom sa na vrchole stúpania priblížili už na jednu minútu jazdcom v úniku a v následnom zjazde väčšinu z nich aj dostihli. Tridsať kilometrov pred cieľom bola vpredu trojica Tomasz Marczyňski (Lotto Soudal), Pawel Poljanski (Bora-Hansgrohe) a Enric Mas (Quick Step Floors) s náskokom 50 sekúnd pred prenasledovateľmi.

Pätnásť kilometrov pred cieľom sa ich výhoda zredukovala na 25 sekúnd. Van Garderen to po páde nevzdal a začal stíhaciu jazdu za lídrami etapy. Neskôr ešte raz spadol a s evidentnou pomocou svojich tímových mechanikov si koledoval o pokutu. Medzitým sa skupina favoritov opäť spojila a aktivita Contadora nebola ocenená.

V cieľovom prístavnom meste Sagunto mali Poliaci Marczyňski, Poljanski a Španiel Mas náskok 20 sekúnd a rozdali si to o víťazstvo. Najviac síl mal prekvapujúco Marczyňski, skupinu favoritov doviedol do cieľa s odstupom 26 sekúnd Warren Barguil (Sunweb) a dve miesta za ním na ôsmom mieste finišoval Chris Froome.

V piatok čaká na pelotón Vuelty ďalia vyše 200-kilometrová porcia na trase Lliria – Cuenca (207 km) vo zvlnenom teréne a tromi vrchárskymi prémiami III. kategórie.

Vuelta a Espaňa 2017

6. etapa (Vila Real – Sagunto, 204,4 km): 1. Tomasz Marczyňski (Poľ.) Lotto Soudal 4:47:02 h, 2. Pawel Poljanski (Poľ.) Bora-Hansgrohe, 4. Enric Mas (Šp.) Quick-Step Floors – obaja rovnaký čas ako víťaz, 4. Luis León Sánchez (Šp.) Astana +8 s, 5. Jan Polanc (Slovin.) UAE Team Emirates +8, 6. Warren Barguil (Fr.) Sunweb +26,…8. Chris Froome (V. Brit.) Sky +26.

Poradie po 6. etape: 1. Christopher Froome (V. Brit.) Sky 22:54:37 h, 2. Esteban Chaves (Kol.) Orica-Scott +11, 3. Nicolas Roche (Ír.) BMC Racing +13, 4. Vincenzo Nibali (Tal.) Bahrain-Merida +36, 5. David de la Cruz (Šp.) Quick-Step Floors +40. 6. Fabio Aru (Tal.) Astana +49.