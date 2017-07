Video: Martin Chrien absolvoval víťazný debut v drese slávneho klubu Benfica Lisabon

BIEL/BIENNE 14. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Martin Chrien vo štvrtok absolvoval víťazný debut v drese portugalského klubu Benfica Lisabon.

Úradujúci portugalský šampión v príprave na novú sezónu zvíťazil 2:0 nad švajčiarskym druholigistom Neuchatel Xamax v rámci medzinárodného turnaja Uhren Cup 2017. Dvadsaťjedenročný slovenský stredopoliar nastúpil v základnej zostave Benficy a na ihrisku vo švajčiarskom Biel/Bienne pobudol do 62. minúty.

V sobotu od 17.00 h si Benfica v rámci Uhren Cupu zmeria sily s iným švajčiarskym tímom Young Boys Bern. S dvoma gólmi najlepší strelec SR na nedávnych ME hráčov do 21 rokov v Poľsku Chrien zamieril do Lisabonu po šampionáte z Viktorie Plzeň.

Uhren Cup 2017 – Biel/Bienne (Švaj.)

štvrtok

Benfica Lisabon (Portug.) – Neuchatel Xamax (Švaj.-II. liga) 2:0 (2:0)