Video: Martin Marinčin skóroval vo finále AHL, jeho tím začal sériu víťazne

TORONTO 3. júna (WebNoviny.sk) – Hokejisti Toronta Marlies v zostave so slovenským obrancom Martinom Marinčinom zvíťazili nad hráčmi Texasu Stars 6:5 v sobotňajšom prvom finálovom zápase play-off AHL.

„Hviezdy“ viedli v stretnutí už 4:2, domáci Marlies však otočili, víťazný gól strelil v 51. min Trevor Moore. Záložný tím Toronta Maple Leafs z NHL si pripísal desiaty triumf v play-off po sebe.

Košický rodák Marinčin strelil v 45. min stretnutia svoj prvý gól v tohtoročnej vyraďovacej časti AHL, poslal ním Toronto do vedenia 5:4. Pripísal si aj jeden mínusový bod a dve strely. Celkovo v aktuálnom play-off absolvoval 14 meraní síl so ziskom 7 bodov (1+6) a 6 „plusiek“, inkasoval aj 6 trestných minút.

Finále play-off AHL

prvý zápas – sobota

Toronto Marlies – Texas Stars 6:5 (1:2, 2:2, 3:1) – stav série: 1:0

Góly: 9. Holl, 31. Gauthier (Greening), 40. C. Mueller (Ben Smith, Timašov), 43. Marchment (Greening, LoVerde), 45. MARINČIN (Timašov, C. Mueller), 51. T. Moore (C. Mueller, C. Rosén) – 7. T. Morin (McKenzie, Dowling), 13. McKenzie (Regner, McKenna), 32. Fyten (Mangene, Heatherington), 38. T. Morin (Dowling), 47. Dowling (T. Morin, Nyberg)

Martin Marinčin (Toronto) 1+0, -1, 2 strely