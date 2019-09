Video: Martin Ödegaard vykúzlil parádnu „uličku“. Bude to prihrávka roka?

Navonok nenápadný duel dvoch baskických tímov v rámci štvrtkového programu 6. kola najvyššej španielskej futbalovej súťaže 2019/2020 medzi mužstvami Real Sociedad San Sebastián a Deportivo Alavés (3:0) ponúkol ďalší supervýkon nórskeho stredopoliara Martina Ödegaarda.

Prihral Oyarzabalovi

Dvadsaťročný mladík režíroval hru domácich na ceste za ďalším trojbodovým ziskom, po ktorom sa tím zo štadióna Anoeta usadil na 2. mieste tabuľky za vedúcim Realom Madrid.

Hviezdna chvíľa kmeňového hráča spomenutého „bieleho baletu“, ktorý je v San Sebastiáne na hosťovaní, prišla v 19. min, keď parádnou „uličkou“ vyzval k skórovaniu Mikela Oyarzabala. „Bola to bezpochyby asistencia tejto sezóny,“ napísal web španielskeho denníka AS.

Najlepší hráč La Ligy

Známy futbalový reportér Sid Lowe z britského periodika The Guardian dokonca Ödegaarda označil za najlepšieho hráča doterajšieho priebehu španielskej La Ligy 2019/2020. „Tak toto bolo v podaní Ödegaarda neuveriteľne dobré. Wow. To je teda hráč. Nefalšovaný príklad toho, že v tejto sezóne je to zatiaľ najlepší hráč v La Lige,“ uviedol Lowe prostredníctvom twitteru.

Ödegaard na seba prvýkrát výraznejšie upozornil, keď bol vekom ešte dieťa. Už ako trinásťročný trénoval s A-mužstvom nórskeho klubu Strömsgodset, odkiaľ v roku 2015 prestúpil do Realu Madrid. Spočiatku účinkoval v rezervnom tíme „Los Blancos“.

V ostatných dvoch sezónach hosťoval v holandských kluboch SC Heerenveen a Vitesse Arnhem, v ktorom si na ihrisku aj mimo neho dobre rozumel so slovenským stredopoliarom Matúšom Berom. V auguste 2014 sa Ödegaard v čase, keď mal 15 rokov a 253 dní, stal najmladším hráčom v dejinách nórskej seniorskej reprezentácie.