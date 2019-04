Video: Matovič dá milión eur tomu, kto zverejní originálnu nahrávku jeho rozhovoru s Kočnerom

BRATISLAVA 5. apríla (WebNoviny.sk) – Prepis údajného rozhovoru medzi obvineným podnikateľom Marianom K. a opozičným politikom Igorom Matovičom, ktorý zverejnila neznáma osoba, je falošný.

Pomsta mafiánsko-politických kruhov

Na tlačovej besede to v piatok uviedol Matovič s tým, že ide o pomstu „mafiánsko-politických kruhov“ za to, že odstavil z funkcie bývalého prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. „Je to blud a nie prepis rozhovoru,“ povedal Matovič s tým, že účelom podobných aktivít má byť zastaviť ho.

„Spájanie s Marianom K., objednávateľom štyroch vrážd, z ktorých boli dve dokonané, je to najhoršie, čo sa môže politikovi stať,“ povedal. Podľa vlastných slov však vo svojich aktivitách neprestane. „Neprestanem, lebo toto je moje sústo, ktoré chcem zožrať,“ uviedol.

Stretnutie sa udialo v roku 2012

Matovič pripomenul, že stretnutie s Marianom K. priznal už v roku 2012. Odohralo sa niekedy na prelome rokov 2010 až 2011 a Marian K. ho na stretnutie zavolal s úmyslom povedať mu to, že Richard Sulík na neho údajne vybavoval trestné stíhanie.

V rozhovore pritom podľa neho nerozoberali veci uvedené v prepise. „To nie je rozhovor, čo som mal s Marianom K.,“ zdôraznil Matovič.

Zároveň vyzval „mafiu, ktorá sa tak veľmi, veľmi bojí“, aby zverejnila nahrávku, z ktorej prepis pochádza. Tomu, kto zverejní originálnu nahrávku jeho rozhovoru, ponúka milión eur. „Takto chcem dokázať, že si pevne stojím za tým, že je to absolútny nezmysel,“ dodal Matovič.