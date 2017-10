Video: McDavid a Simmonds sa blysli hetrikmi, obhajca Stanley Cupu podľahol St. Louis

NEW YORK 5. októbra (WebNoviny.sk) – Hokejisti St. Louis Blues triumfovali 5:4 po predĺžení nad obhajcom Stanleyho pohára Pittsburghom Penguins v stredajšom úvodnom stretnutí nového ročníka severoamerickej NHL 2017/2018.

Triumf „bluesmanov“ je prekvapujúcejší vzhľadom na skutočnosť, že tím trápi početná maródka. Pred zápasom vyvesili pod strop pittsburghskej PPG Paints Areny oslavný banner pripomínajúci prvenstvo domácich v uplynulej sezóne.

„Bola to pre nich výnimočná noc,“ poznamenal pre web súťaže kapitán hostí Alex Pietrangelo. „Zaslúžili si to, ale my sme mali príležitosť. Chceli sme sem prísť a pokaziť im oslavu,“ dodal.

„Tučniaci“ v závere vyrovnali na 4:4

Do zápasu vstúpili lepšie hráči Pittsburghu, ktorí viedli od 7. min gólom Justina Schultza, ale hostia ešte do konca úvodnej tretiny stav otočili presnými zásahmi Braydenna Schenna a Coltona Parayka.

V prostrednom dejstve obe mužstvá strelili po jednom góle, v 44. min skóroval Paul Stastny a St. Louis viedlo už o dva góly, ale domáci v závere stretnutia vyrovnali.

V rozpätí 54 sekúnd skórovali Sidney Crosby a Conor Sheary a poslali duel do predĺženia. O triumfe Blues rozhodol v hre troch proti trom druhým gólom v stretnutí po individuálnom prieniku kapitán Pietrangelo, ktorý bol vyhlásený za prvú hviezdu zápasu.

„Ukázali sme silný charakter, keď sme sa vrátili späť do zápasu. Žiaľ, nepodarilo sa nám nájsť spôsob, ako získať ďalší bod,“ poznamenal kapitán „tučniakov“ Crosby.

Brankár víťazného tímu Jake Allen zneškodnil 29 z 33 striel súpera, jeho náprotivok Matt Murray zastavil rovnaký počet striel z 34 pokusov hostí. „Myslím si, že som mal jednoducho urobiť o zákrok alebo dva viac,“ skonštatoval smutný Murray.

Deväť gólov vo Winnipegu

Hráči Toronta Maple Leafs zvíťazili nad Winnipegom Jets na jeho ľade jednoznačne 7:2. V drese víťazného tímu získali tri body za gól a dve asistencie držiteľ Calderovej trofeje Auston Matthews a James Van Riemsdyk. Dva góly strelil skúsený matador Patrick Marleau, ktorý do Ontária zamieril v lete zo San Jose Sharks, kde pôsobil 19 sezón.

Základným stavebným kameňom víťazstva hostí bol dánsky gólman Frederik Andersen, ktorý sa prezentoval 35 úspešnými zákrokmi. Vo štvrtej formácii Winnipegu nastúpil slovenský útočník Marko Daňo, ktorý bol na lade vyše 8 minút a pripísal si mínusový bod. Martin Marinčin za Toronto ako siedmy obranca nehral.

McDavid a Simmonds s hetrikmi

Hokejisti Winnipegu hrali až osemkrát presilovú hru, ale ani raz sa im ju nepodarilo využiť. „Mali sme veľa vylúčených hráčov. Brankár nás najmä na začiatku podržal. Ak by na začiatku skórovali, mohli získať sebavedomie a zápas by bol iný, najmä, keď sa hralo u nich. Kto vie,“ povedal tréner Toronta Mike Babcock.

Hráči tímu Edmonton Oilers zdolali súperov Calgary Flames 3:0. Všetky góly zápasu strelil najproduktívnejší hráč ostatného ročníka, stobodový kapitán Connor McDavid. V drese Calgary ešte nenastúpil český veterán Jaromír Jágr, rovnako chýbal slovenský útočník Marek Hrivík, ktorý figuruje medzi zranenými hráčmi.

Okrem McDavida strelil v úvodný deň súťaže hetrik aj Wayne Simmonds. Najmä jeho zásluhou Philadelphia zvíťazila na ľade San Jose 5:3.

Sumáre NHL

streda

Winnipeg Jets – Toronto Maple Leafs 2:7 (0:3, 0:1, 2:3)

Góly: 52. Scheifele (Laine, Byfuglien), 53. Perreault (B. Little) – 16. Kadri (J. Van Riemsdyk, Bozak), 18. J. Van Riemsdyk (Bozak), 19. W. Nylander (Gardiner, Matthews), 29. Marleau (Matthews, Marner), 41. Marleau (Kadri, Komarov), 49. Marner (J. Van Riemsdyk, Rielly), 52. Matthews (C. Carrick, Borgman)

Marko Daňo (Winnipeg) 8:06 min, -1 bod – Martin Marinčin (Toronto) nehral

Pittsburgh Penguins – St. Louis Blues 4:5 po predĺžení (1:2, 1:1, 2:1 – 0:1)

Góly: 7. J. Schultz (Crosby, Guentzel), 33. Määttä (Rust, Malkin), 54. Crosby (Guentzel, Malkin), 55. Sheary (McKegg, Rust) – 9. B. Schenn (Gunnarsson, Schwartz), 18. Parayko, 36. Pietrangelo (Sobotka, Stastny), 44. Paul Stastny (Sobotka, Tarasenko), 62. Pietrangelo (B. Schenn, Schwartz)

Edmonton Oilers – Calgary Flames 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Góly: 12. McDavid (Draisaitl, Maroon), 49. McDavid, 60. McDavid (Draisaitl, Lucic)

Andrej Sekera (Edmonton) nehral – Marek Hrivík (Calgary) nehral

San Jose Sharks – Philadelphia Flyers 3:5 (2:2, 0:1, 1:2)

Góly: 18. Labanc (Dillon, Pavelski), 20. Labanc, 44. Couture (J. Thornton, Burns) – 9. Giroux (J. Voráček), 12. Weal (Konecny), 38. W. Simmonds (Gostisbehere, J. Voráček), 50. W. Simmonds (J. Voráček, Gostisbehere), 60. W. Simmonds (Couturier)