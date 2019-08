Video: Medvedev zdolal na US Open Lópeza, arogantným správaním si od divákov vyslúžil bučanie

Ruský tenista Daniil Medvedev si v piatkovom zápase 3. kola dvojhry na štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku poradil so Španielom Felicianom Lópezom 7:6 (1), 4:6, 7:6 (7), 6:4.

Okrem vyrovnania vlastného grandslamového maxima sa však prezentoval aj mimoriadne arogantným správaním, či už k divákom na tribúnach, umpirovému rozhodcovi alebo podávačovi loptičiek, ktorý mu pribehol podať uterák.

Arogantný v rozhovore

Tenisoví fanúšikovia v hľadisku mu niekoľkokrát v stretnutí hlasným bučaním dali najavo, či si myslia o jeho vystupovaní.

V pozápasovom rozhovore, ktorý by sa viac hodil do duelu zápasníkov než na tenisový turnaj US Open, vyhlásil, že triumfoval hlavne vďaka negatívne naladeným divákom.

„Chcem, aby ste všetci vedeli, kým pôjdete spať, že dnes večer som vyhral vďaka vašej energii,“ povedal 23-ročný rodák z Moskvy po stretnutí, ktoré sa skončilo až okolo polnoci miestneho času.

Prostredník pre divákov

Publikum zareagovalo na Medvedeva posmešným spôsobom. Fanúšikom ukázal vystrčený prostredník a keď mu toto gesto jeden z divákov opätoval, víťaz nedávneho turnaja v Cincinnati dodal: „Čím viac to robíte, tým viac budem kvôli vám vyhrávať.“

Keď Rusova „horúca hlava“ s odstupom času vychladla, v neskorších rozhovoroch s novinármi si viackrát protirečil. Vyhlásil, že sa po skončení duelu zhováral s Felicianom Lópezom a jeho súper vzniknutú situáciu pochopil.

Na otázku, či sa nebojí, že v ďalších zápasoch bude publikum zakaždým naladené proti nemu, odvetil: „Ťažko na túto otázku odpovedať. Môžem iba povedať, že na sebe pracujem a dúfajme, že nabudúce budem lepší.“