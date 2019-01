Video: Medzi nominovanými na Zlaté maliny sú Johhny Depp, John Travolta aj Donald Trump

BRATISLAVA 21. januára (WebNoviny.sk) – Organizátori anticien Zlaté maliny za to najhoršie, čo v uplynulom roku priniesol filmový priemysel, vyhlásili nominácie v 39. ročníku ich udeľovania. Urobili tak prostredníctvom videa, ktoré zverejnili na službe YouTube. Najviac nominácií – po šesť – si pritom vyslúžili hneď tri snímky – Gotti, Holmes & Watson a Happytime Murders.

Travolta nominovaný za najhoršieho herca

Životopisná dráma Gotti má nominácie v kategóriách Najhorší film, Najhorší herec (John Travolta), Najhoršia herečka vo vedľajšej úlohe (Kelly Preston), Najhoršie spojenie na filmovom plátne (Kelly Preston a John Travolta), Najhoršia réžia (Kevin Connolly) a Najhorší scenár (Leo Rossi a Lem Dobbs).

Komédia Holmes & Watson môže získať anticeny v kategóriách Najhorší film, Najhorší herec (Will Ferrell), Najhorší herec vo vedľajšej úlohe (John C. Reilly), Najhoršie spojenie na filmovom plátne (Will Ferrell a John C. Reilly), Najhoršia réžia (Etan Cohen) a Najhorší remake, rip-off alebo pokračovanie.

Najhoršia réžia a najhorší scenár

Krimi komédia Happytime Murders má šance v kategóriách Najhorší film, Najhorší herec vo vedľajšej úlohe (Joel McHale), Najhoršie spojenie na filmovom plátne (ktoríkoľvek dvaja herci alebo bábky), Najhoršia réžia (Brian Henson), Najhorší scenár (Todd Berger, Berger a Dee Austin Robinson) a tiež Najhoršia herečka, pričom Melissu McCarthy nominovali zároveň aj za účinkovanie v snímke Life of the Party.

Zlatú malinu pre najhorší film môžu okrem menovanej trojice získať aj Robin Hood a Winchester: Sídlo démonov.

Nominovali aj Trumpa

Dokumenty Death of a Nation a Fahrenheit 11/9 vyniesli dve nominácie americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi v kategóriách Najhorší herec a Najhoršie spojenie na filmovom plátne.

Za druhý menovaný nominovali aj jeho manželku Melaniu a Kellyanne Conway. Trump už pritom má malinu z roku 1991 ako najhorší herec vo vedľajšej úlohe romantickej komédie Duchovia to dokážu (1989).

Johnny Depp nominovaný vďaka hlasu

Dve nominácie v rovnakých kategóriách ako Trump si vyslúžil aj Johnny Depp vďaka animáku Sherlock Gnomes, do ktorého prepožičal svoj hlas. Po dve ceny môžu získať aj Will Ferrell, John C. Reilly, Kelly Preston a John Travolta.

Zlatá malina alebo Tinsel Town’s Tackiest Trophy je lacná, ručne vyrezávaná malina veľkosti golfovej loptičky nasprejovaná zlatou farbou, ktorá stojí na filmovom kotúči.

O anticenách, ktoré vznikli v roku 1980, rozhodujú členovia Golden Raspberry Award Foundation – novinári, filmoví fanúšikovia a profesionáli z filmového priemyslu. To najhoršie z filmu v 39. ročníku udeľovania Zlatých malín vyhlásia v sobotu 23. februára, teda tradične deň pred odovzdávaním Oscarov.