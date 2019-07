Video: Melania Trumpová sa dočkala vlastnej sochy, ale ľudia ju nazvali strašiakom do maku

V Slovinsku odhalili na počesť Melanie Trumpovej drevenú sochu v životnej veľkosti, nie všetci sú z nej však nadšení. Sochu vztýčili pri rieke Sáva v obci Rozno, asi osem kilometrov od Sevnice, kde prvá dáma USA vyrastala.

Dielo si objednal americký konceptuálny umelec Brad Downey a z lipového dreva ju nahrubo vyrezal miestny ľudový umelec Aleš Župevc. Socha tvorí súčasť Downeyho výstavy v Ľubľane, ktorá sa týka slovinských koreňov Trumpovej.

Socha znázorňuje Trumpovú v bledomodrom odeve, ktorý mala na sebe v deň inaugurácie svojho manžela, inak s ňou má však len málo spoločného, čo vyvolalo negatívne reakcie miestnych. „Vôbec nevyzerá ako Melania… Je to Šmolinka,“ uviedol jeden. „Nie je to v poriadku. Je to hanba,“ vyjadril sa ďalší.

Ľudia nešetrili kritikou ani na sociálnych sieťach, kde dielo okrem iného nazvali „strašiakom do maku“. Downey sochu naopak bráni a považuje ju za „úplne nádhernú“.