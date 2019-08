Video: Mercedes zvolil na Hungaroringu riskantnú stratégiu a Veľkú cenu Maďarska vyhral Hamilton

Víťazom Veľkej ceny Maďarska formuly 1 sa stal úradujúci majster sveta Lewis Hamilton na Mercedese. Britský pilot dosiahol ôsmy triumf v tejto sezóne a celkovo siedmy vo svojej kariére na známom okruhu Hungaroring neďaleko Budapešti.

V dramatickom závere Hamilton predbehol tri kolá pred koncom Holanďana Maxa Verstappena, ktorý viedol takmer celé preteky. Na ďalších dvoch pozíciach skončili „neviditeľní“ jazdci Ferrari. V internom súboji bol napokon Sebastian Vettel rýchlejší než jeho monacký tímový kolega Charles Leclerc.

Verstappen, ktorý v sobotu prvýkrát v kariére ovládol kvalifikáciu, zvládol štart hlavných pretekov na výbornú. Udržal si prvú priečku a aj vďaka súboju jazdcov Mercedesu si vypracoval malý náskok. Fín Valtteri Bottas sa následne nevyhol kontaktu s Charlesom Leclercom a po vynútenej zastávke v boxoch sa prepadol na posledné miesto výsledkovej listiny.

Na dlhé minúty bol práve štart tým najzaujímavejším, čo sa na okruhu Hungaroring udialo. Za zmienku stojí spomenúť len vydarený predbiehací manéver Austrálčana Daniela Ricciarda na Lanca Strolla z tímu Racing Point.

4. augusta 2019