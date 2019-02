Video: Messi exceloval pri 50. hetriku. Máme najlepšieho futbalistu na svete, tvrdí kouč FC Barcelona

BARCELONA 24. februára (WebNoviny.sk) – Argentínsky futbalista Lionel Messi v sobotu opäť ukázal svoju extratriedu. Na víťazstve FC Barcelona na pôde ligového konkurenta zo Sevilly 4:2 sa 31-ročný útočník podieľal tromi presnými zásahmi.

Máme toho najlepšieho futbalistu na svete

Hoci Andalúzania v stretnutí vyhrávali 1:0 a následne i 2:1, napokon sa museli aj vďaka Messiho hetriku a asistencii na gól Luisa Suáreza zmieriť s jasnou prehrou. Českého brankára Tomáša Vaclíka v drese súpera pritom hráč prezývaný „La pulga“ (blcha, pozn.) zakaždým prekonal excelentným spôsobom.

Najprv to dokázal pohotovou strelou z voleja do vinkľa (1:1), druhý gól pridal svojou slabšou pravou nohou strelou pod brvno z hranice šestnástky (2:2) a do tretice sa presadil lobom z bezprostrednej blízkosti bránky Seville (3:2).

„Lionel nielenže skóroval tri razy, ale pozrite sa aj na to, kedy a ako sa mu to podarilo. Máme rozdielového hráča, o ktorom môžem hovoriť iba v superlatívoch. Veľa tímov má takých futbalistov, ale my máme toho najlepšieho na svete. Nielen pre góly, ale aj pre to, že je vždy v správny čas na správnom mieste,“ chválil po meraní síl svojho zverenca tréner Ernesto Valverde. Citoval ho web denníka AS.

Góly prichádzali, keď sme ich potrebovali

Aj vďaka svojej najväčšej hviezde podal tím z Camp Nou presvedčivý výkon po tom, čo v predošlých piatich zápasoch v rámci všetkých súťaží uhral iba jednu výhru a štyri remízy.

„Konečne sme to boli znovu my. Hrali sme dobre a góly prichádzali vtedy, keď sme ich potrebovali. Na tomto štadióne je vždy náročné vyhrať a zároveň sme vedeli, že musíme nájsť stratenú formu. To sa nám podarilo a odzrkadlilo sa to aj na rezultáte,“ povedal Messi v pozápasovom rozhovore pre El Chringuito TV.

Rodák z Rosaria zaznamenal svoj 50. hetrik v kariére, 44. v drese „blaugranas“. Zvyšných šesť trojgólových zápisov v jednom stretnutí pridal v národnom tíme. Aktuálne je suverénne najlepším strelcom španielskej La Ligy s 25 gólmi v 23 zápasoch. Celkovo v aktuálnej sezóne 2018/2019 zaznamenal už 33 zásahov v 32 stretnutiach.

Čaká ich náročný zápas

Barcelona má na čele ligovej tabuľky desaťbodový náskok pred druhým Atléticom Madrid, ktoré čaká v nedeľu domáci duel s Villarrealom. „Barca“ v stredu nastúpi v očakávanom derby proti Realu Madrid v odvetnom semifinálovom stretnutí Španielskeho pohára na Štadióne Santiága Bernabeúa (prvý zápas 1:1, pozn.).

„Bude to náročný zápas ako každý jeden v Madride, ale máme v úmysle zvíťaziť. Chceme vyhrať všetko, potrebujeme preto zvládnuť aj tento duel a potom sa znovu sústrediť na ligu,“ doplnil Messi.