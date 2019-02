Video: Messi zachránil Barcelonu od prehry, nástup proti „bielemu baletu“ je zatiaľ nejasný

BARCELONA 3. februára (WebNoviny.sk) – Zápas, v ktorom mohlo zvíťaziť ktorékoľvek mužstvo. Takto zhodnotil španielsky denník AS priebeh sobotňajšieho stretnutia 22. kola La Ligy 2018/2019 medzi futbalistami FC Barcelona a FC Valencia (2:2).

Hostia viedli na Camp Nou v 32. min po zásahoch Kévina Gameira a Daniho Pareja už 2:0. „Blaugranas“ však zachránil od prehry Argentínčan Lionel Messi, keď najprv v 39. min premenil pokutový kop a v 64. min strelou spoza šestnástky upravil na konečných 2:2.

Nie je vraj dôvod na obavy

Tridsaťjedenročný kapitán domácich mal však počas zápasu problémy so stehenným svalom. Nemusel striedať, no zatiaľ nie je jasné, či utrpel nejakú vážnejšiu ujmu. Definitíva by mala byť známa v pondelok.

„Nič nedokáže utíšiť fanúšikov na Camp Nou tak, ako pomyslenie na zranenie Lionela Messiho, najmä štyri dni pred zápasom s Realom Madrid,“ napísala agentúra AP.

Podľa denníka AS však nie je dôvod na obavy a Messi v stredajšom úvodnom zápase semifinále Copa del Rey proti „bielemu baletu“ nastúpi.

„Hádam to nebude nič vážne a v stredu bude v špičkovej forme,“ povedal barcelonský mladík Carles Aleňá. „Sťažoval sa na niečo, ale musíme si počkať, čo povedia lekári,“ nadviazal tréner „FCB“ Ernesto Valverde.

Zaváhanie Barcelony môžu využiť madridské tímy

„Netopiere“ z Valencie do prestávky dokonale zaskočili favorizovaného protivníka. Viacero nebezpečných akcií viedli najmä cez neistého krajného obrancu Sergiho Roberta.

„Hrali sme dobre, predvádzali sme pekné kontry. Podarilo sa nám dvakrát skórovať, ale gólov na našom konte mohlo byť aj viac. Výkon nášho tímu bol skvelý,“ poznamenal záložník Valencie Dani Parejo.

Zaváhanie Barcelony môžu už v nedeľu využiť vo svoj prospech najbližší prenasledovatelia – madridské tímy Atlético a Real. V prípade, že zvíťazia, stiahnu náskok lídra súťaže na tri, resp. osem bodov.