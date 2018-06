Video: Mladík bez trička vyskočil na krídlo lietadla a začal búchať do okien

ATLANTA 27. júna (WebNoviny.sk) – Americké úrady zatkli 19-ročného mladíka, ktorý bez trička vyskočil na krídlo lietadla a začal búchať do okien. Polícia v Atlante obvinila Jhryina Jonesa z nedovoleného vstupu na cudzí pozemok, nemravného správania sa na verejnosti a marenia policajného zásahu.

Hovorkyňa polície Stephanie Brown pre denník The Atlanta Journal-Constitution uviedla, že tínedžer v utorok preliezol plot na Medzinárodnom letisku Hartsfield-Jackson, rozbehol sa po pristávacej dráhe, následne vyskočil na krídlo lietadla z Miami, ktoré práve pristálo, a búchal do okienok. Mladíka o niečo neskôr zatkli. Prípad neobmedzil prevádzku letiska.

A man was arrested at #Atlanta airport today after running on the tarmac trying to board a plane taking off. 🤔🤔🤔#AtlantaAirport #Tarmac #Atlantatarmac pic.twitter.com/MC2hrrIL0k

— Kishore Babu… (@krish_ammu) 27. júna 2018