Video: Mladík Pogačar v Andorre prekvapil favoritov, Quintana je novým lídrom Vuelty

Talentovaný slovinský cyklista Tadej Pogačar z tímu UAE Emirates sa stal víťazom mimoriadne náročnej 9. etapy na 74. ročníku pretekov Vuelta a Espaňa.

Pogačar sa približne 3 km pred cieľom na vrchole stúpania Alto Els Cortals d´Encamp vo výške 2095 m vzdialil súperom z úniku Kolumbijčanovi Nairovi Quintanovi a Španielovi Marcovi Solerovi (obaja Movistar) a 20 dní pred 21. narodeninami si pripísal najväčší úspech kariéry.

Pogačarovi vyhovoval dážď

Quintana v cieli zaostal o 23 sekúnd, ale stačilo mu to na posun na líderskú pozíciu v pretekoch. Červený dres prevzal po Francúzovi Nicolasovi Edet (Cofidis), ktorý došiel do cieľa úplne vyčerpaný 12 minút za víťazom. Quintana celkovo vedie o 6 sekúnd pred Slovincom Primožom Rogličom (Jumbo-Visma) a 17 sekúnd pred krajanom Miguelom Ángelom Lópezom (Astana).

„Sníval som o tom, že raz vyhrám etapu na pretekoch Grand Tour. Keď som zistil, že dnes má pršať, zaradoval som sa. Vyhovuje mi také počasie a šiel som v závere naplno až do konca. Samozrejme, krupobitie prinieslo aj nejaké technické problémy, ale dnes to bol môj deň,“ uviedol Tadej Pogačar v prvom televíznom interview.

Päť náročných horských priesmykov

Deviata etapa z Andorry la Vella na vrchol stúpania Cortals d´Encamp merala len 94,4 km, ale v náročnom pyrenejskom teréne obsahovala až päť náročných horských priesmykov a dovedna 3370 nastúpaných metrov. Pelotón prakticky ihneď po štarte absolvoval stúpanie špeciálnej kategórie Coll de la Gallina (12,2 km, priemer 8,3%), nasledovalo stúpanie II. kat. Alto de la Comella (4,2 km, 8,6%), ďalší výšľap II. kat. Alto de Engolasters (4,8 km, 8,1%) a napokon cieľový kopec Alto els Cortals d´Encamp (5,7 km, 8,3%).

Španiel Marc Soler z tímu Movistar bol 5 km pred cieľom vpredu sám, ale potom dostal vysielačkou informáciu,. že má spomaliť a počkať na tímových kolegov Naira Quintanu a Alejandra Valverdeho. Úplne vpredu potom zaútočil Slovinec Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates), ktorý sa 3 km pred koncom vzdialil Quintanovi so Solerom a svoj únik dotiahol do úspešného konca. Cyklistom v záverečnej fáze etapy strpčovalo život aj počasie, keďže cieľovým priestorom sa prehnala silná búrka s krupobitím. Na množstvo vody na ceste doplatil aj jeden z favoritov na celkové poradie Miguel Ángel López, ale napriek pádu došiel do cieľa a celkovo mu patrí 3. priečka.