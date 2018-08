Video: Molard je novým lídrom Vuelty, Sagan skončil v piatej etape na 149. mieste

ROQUETAS DE MAR 29. augusta (WebNoviny.sk) – Austrálčan Simon Clarke zvíťazil v stredajšej 5. etape na pretekoch Grand Tour Vuelta a Espaňa.

Tridsaťdvaročný jazdec tímu EF-Drapac Cannondale sa v Roquetas de Mar presadil v šprinte trojčlennej skupiny, ktorá sa sformovala asi 50 km pred cieľom. Na druhom mieste skončil Holanďan Bauke Mollema (Trek-Segafredo), na tretej pozícii finišoval Talian Alessandro de Marchi vo farbách zoskupenia BMC Racing.

Slovenský trojnásobný majster sveta Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) sa ani v stredu nedostal medzi najlepších, v cieli mu patrilo 149. miesto s mankom 17:24 min. Etapa štartovala v Granade a merala 188,7 km.

Peter Sagan je celkovo 147.

Clarke vybojoval druhé víťazstvo na Vuelte, prvé dosiahol ešte v roku 2012. „Pracoval som veľmi tvrdo, odkedy som tu prvý raz vyhral, ale nevedel som to zopakovať. Trvalo mi veľmi dlho, kým som sa dostal späť. Dokonca ani dnes som neveril, že sa mi to môže podariť. Vedel som, že mám dobré nohy, ale keď idete do úniku s toľkými jazdcami, spolupráca nikdy nie je dobrá. Víťazný moment prišiel v zjazde, trochu som tam aj zariskoval. V závere som mal obavy, aby nás nedostihli prenasledovatelia, ale v takých situáciách musíte zachovať pokoj. Je to úžasné,“ zhodnotil krátko po etape Clarke.



Vuelta má po 5. etape nového lídra, stal sa ním Francúz Rudy Molard z tímu Groupama-FDJ, ktorý obsadil 6. priečku s mankom osem sekúnd na Clarka. Molard vedie s náskokom 1:01 min pred doterajším vedúcim jazdcom Michalom Kwiatkowským z Poľska (Sky), toho v stredu klasifikovali na 23. pozícii so stratou 4:55 min. Priebežne tretí je s odstupom 1:08 min Nemec v službách Bora-Hansgrohe Emanuel Buchmann. Jeho tímový kolega Peter Sagan figuruje na 147. mieste (+42:55 min).

Veľký záujem o účasť v úniku

V stredajšej etape bol veľký záujem o účasť v úniku, čoho výsledkom bolo, že sa dlho nevedela vytvoriť čelná skupina. Podarilo sa to až po viac ako 60 km, keď sa vpredu ocitlo 25 jazdcov.

V tejto skupine dochádzalo k viacerým pokusom o jej zúženie, 65 km pred cieľom to osamote skúsil Alessandro de Marchi z tímu BMC Racing. Neskôr ho však dobehli Simon Clarke (ED-Drapac) a Bauke Mollema (Trek). Vedúce trio malo 40 km pred cieľom pred ostatnými prenasledovateľmi z pôvodného úniku viac ako minútový náskok, pelotón zaostával o 6 minút.

Onedlho sa začalo stúpať na Alto de Marchal s dĺžkou 10,8 km a sklonom 4,1 %. Trio na čele preťalo vrchol kopca s náskokom 43 sekúnd pred ďalšou trojčlennou skupinou s Rudym Molardom (Groupama-FDJ), ktorý útočil na červený dres. Pelotón mal stále manko šiestich minút. De Marchi, Clarke a Mollema mali po zjazde náskok 1:20 min a do cieľa im chýbalo 10 km. Do konca prišlo na čele k viacerým útokom, ale všetko napokon zostalo pohromade a v šprinte zvíťazil Clarke.

V štvrtkovej 6. etape z Huércal-Overa do San Javier by sa mali dostať k slovu šprintéri. Na 155,7 km dlhej trase sú situované dve stúpania tretej kategórie.